La reprise des cours initialement prévue pour ce mercredi 22 février sur toute l'étendue du territoire national suite à l'accord obtenu entre syndicats et le gouvernement, après trois semaines de fermeture des classes, a été morose à Labé. Pour cause, la majeure partie des enseignants et élèves ont boudé les écoles a constaté sur place guinéenews.org.

Mouctar Bah de la Cellule de Communication de l'intersyndicale de l'éducation FSPE/SLEG se félicite de ce boycott. "J'ai fais le tour des écoles de la commune urbaine ce matin. Effectivement, j'ai constaté que les responsables des établissements et quelques élèves sont sur place. Mais, la majorité des enseignants, environ 95℅ n'ont pas répondu. J'ai appelé même du coté de Tougué, Mali, Lélouma, Koubia jusqu'à Koundara mais on m'a fait savoir que la grève a continué dans ces préfectures aussi", a-t-il déclaré.

Comme ce fut le cas dans certaines régions de la Guinée en l'occurrence Kankan, les cours peuvent reprendre aussi à Labé dans les prochaines heures. Cependant, le combat continue entre la base et les responsables syndicaux, a laissé entendre Mouctar Bah.

"Fondamentalement le combat reste entre la base et nos deux représentants qui nous ont trahis. Nous demandons leur départ, Labé a déjà fait sa déclaration, Kankan la même chose et Conakry aussi le fera certainement et par un congrès nous allons les dégager. Mais comme notre camarade qui est du coté de Kankan, nous a appris que les cours ont relativement repris de ce côté et à Labé aussi, nous seront obligés de faire autant pour ne pas sacrifier nos enfants dans les différents examens nationaux", a conclu Mouctar Bah.

Au moment où nous mettons cette dépêche en ligne, les autorités de l'éducation notamment celles de la direction préfectorale de l'éducation (DPE) et de l'Inspection régionale de l'éducation (IRE) étaient sur le terrain pour prendre le pouls de la situation. Toutefois, Mamady Magassouba le Directeur préfectoral de l'éducation de Labé a promis de s'exprimer cet après-midi après avoir reçu toute la situation de la journée.

Nous y reviendrons!