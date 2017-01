Les services de sécurité de Dalaba ont mis mains sur un présumé malfrat activement recherché dans la région de Labé. Il lui reproché d’avoir commis plusieurs cas de viols et de séquestration sur des mineurs dans la ville de Tougué. C’est le cas d'une fillette de 9 ans du nom d’A.D.B, disparu depuis plusieurs mois de son village natal, Kansaghi.

Trois jours après son arrestation à Dalaba, le présumé auteur, Alhassane Sidibé a été transféré à la sûreté de Labé sur demande des autorités, appris ce jeudi Guinéenews.org auprès des services de sécurité.

Sur les circonstances de son arrestation Bocar Biro Keita le patron de la sûreté de Labé explique que c'est le 21 octobre 2016 que son service a enregistré la plainte d’Ibrahima Sory Barry, comme quoi sa fille de 9 ans a été enlevée. En conséquence, elle nous a demandés de l'aider.

« Nous avons enregistré la plainte et nous avons sollicité la contribution de tous les citoyens de notre région pour que cette fillette de 9 ans soit retrouvée. C'est ainsi qu’il y a deux jours le vieux est venu pour me dire qu'il a été informé qu'une fille et un garçon ont été retrouvés à Ditinn dans la préfecture de Dalaba. Le bonhomme a été arrêté par les services de gendarmerie et le couple est envoyé à Dalaba. J'ai intervenu au niveau du commissariat central de Dalaba dans le cadre de la collaboration du maintien de la sécurité des citoyens de la région la gendarmerie de Dalaba a conduit le jeune homme et la fillette chez nous », affirme le patron de la police de Labé.

Interrogé Alhassane Sidibé reconnait les faits qui lui sont reprochs en ces termes: " la première fois c'est une fille de ma grand-mère que j'ai abordé et violé. A part cela si je rencontre des gens sur mon chemin je leur fait peur et prend leur téléphones de force. Je reconnais avoir violé deux filles en toute honnêteté" avoue le prévenu.

Alhassane Sidibé serait un habitué des faits et depuis son arrestation des plaintes contre lui n'en finissent plus à la sûreté de Labé, à en croire le directeur: "son cas est une légende à Tougué puisque depuis son arrestation chaque jour on reçoit deux ou trois plaignants, des victimes de séquestration, de viol, d'enlèvement de téléphone les cas sont épatants. En 2010, une fille âgée de 15 ans du nom de Mariama Diallo a disparu jusque- là on ne sait pas qu'est- ce qu'elle est devenue si elle est morte ou vivante. Mais les citoyens de Tougué de Kolanghi précisément, soupçonne Mr Sidibé. En plus, il y a une fille qu'on appelle Fatoumata Binta Sidibé âgée de 14 ans qu'il a enlevé et amené en brousse et l'a violé durant trois jours" précise Bocar Biro.

Pour ce qui est de l'accusation portée contre lui sur l'enlèvement et la séquestration de ADB, Alhassane Barry réfute et incrimine la mère de la victime: " le cas d’ADB, la dernière fille avec qui j'étais c'est sa mère qui m'a demandé de lui donner une somme d'un million deux cents, un écran 21 de marque Sharp et d'objet divers en échange pour que je parte librement avec sa fille le temps que je voudrais. Seulement elle ne voudrait pas que son mari apprenne cet arrangement sinon il risque de lui créer des problèmes et lui chasser de la maison" argumente l'accusé.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le dossier était en passe d'être transféré à la justice et la mère de la victime, ADB, entre les mains des services de sécurité pour, dit-on, des fins d'enquêtes.