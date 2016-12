Depuis le weekend dernier une patrouille d'agents de sécurité quadrille le stade régionale Elhadj Saifoulaye Diallo, devenu alors réceptacle de tous les actes de dépravation. Objectif, sécuriser les lieux et empêcher qu’on n’y commette des actes immoraux. Après notre constat sur le terrain, la rédaction locale de Guinéenews a rencontré le gouverneur Sadou Keita et les responsables du stade qui ont expliqué pourquoi on en est arrivé à cette décision.

La nécessité de déployer cette patrouille au niveau du stade se faisait sentir. Parce que malgré la réfection des portes et la fermeture des lieux, des personnes mal intentionnées continuaient y aller et à salir l'image de la cité.

"C'est vrai le stade est délabré mais cela n’est pas un argument pour développer cette dépravation qu’il y a. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé le directeur régional de la Sûreté pour qu'il m'y mette à chaque fois une équipe de police qui va patrouiller en même temps qu'elle va patrouiller en ville", nous a expliqué le gouverneur de Labé.

Le lancement de cette opération de sécurisation a permis d’interpeller des jeunes élèves qui se livraient à actes indécents. Mohamed Samoura, le directeur du stade affirme: "effectivement, la première patrouille a eu lieu samedi et cinq personnes ont été appréhendées. Premièrement, cette patrouille vise à dissuader les élèves parce qu'ils abandonnent les cours et viennent jouer ou se droguer au stade. Par la suite, on va prendre d'autres dispositions pour les sanctionner. La patrouille se fera jour et nuit parce que même en plein jour, il y a des actes mal saints qui se passent au stade."

Toute personne qui tombera dans le grappin des patrouilleurs fera les frais de la loi dans toute sa rigueur, prévient le gouverneur de Labé.

"C’est la police qui sanctionnera parce que c'est elle qui a les textes. Mais, nous allons suggérer à ce que ces personnes nettoient complètement le stade en plus des amendes et des sanctions que la police va leur infliger", a-t-il déclaré.

Pour éviter une quelconque bavure policière, cette patrouille présente une particularité a expliqué le directeur du stade. ‘’On connaît tout ce qui se passe à Labé. Lorsqu'il y a une activité qui est déclenchée pour essayer justement de la saboter, il y a des gens qui vont accuser la police de bavures ou d’abus. C’est pourquoi, nous avons mis en place un comité de gestion et moi-même, j’assiste à la patrouille", a indiqué M. Samoura.

A préciser qu'avec l'ouverture du café de la jeunesse dans l'enceinte du stade un calendrier va être défini entre le comité de gestion du stade et les tenanciers du café pour éviter toute confusion dans l'opération déclenchée.