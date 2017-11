Labé : Les retraités dénoncent leurs conditions de vie

En tournée dans les capitales régionales; une mission de la direction générale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale a été reçue ce jeudi 16 novembre 2017 à Labé. Objectif, échanger avec les pensionnaires de l’État sur les nouvelles réformes envisagées. En marge de cette rencontre, les retraités ont manifesté leur colère par rapport au retard enregistré dans la perception des pensions.

Mobilisés en grand nombre dans la cour de la direction préfectorale des finances de Labé, les retraités qui n’avaient jusqu’à ce jour pas perçu leurs pensions du mois d’octobre 2017 ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour dénoncer la léthargie qui caractérise le système.

Intervenus pour exposer leurs problèmes, les porte-parole des retraités n’ont pu contenir leur colère : « Le mouvement du personnel retraité est inefficace. Les responsables ne sont pas à la hauteur.Il a un laisser aller total, on ne sait par où tourner la tête avec un salaire de misère…Nous sommes déçus. Jusqu’ici nous ne sommes pas payé », a laissé entendre El Hadj Mamadou Maleya fonctionnaire à la retraite.

Djeinabou Kade, l’épouse d’un haut cadre à la retraite ne pas elle aussi rater l’occasion. Elle va profiter de la présence de la délégation pour exprime sa colère : « je suis retraitée, mon mari également.Il est décédé il y a longtemps. C’était lui le vice gouverneur d’alors au temps de Sekou Touré. Jusqu’à présent je n’arrive pas à percevoir la pension. La pension de mon mari ne fait même pas un sac de riz ; ça je vous le dis, mon mari, mon feu mari qui était le frère à Saifon (Saifoulaye Diallo), un directeur de cabinet, sa pension ne peut même pas acheter un sac de riz ».

Pour tenter de soulager les pensionnaires, Yero Sidibé le directeur de prestation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale y est allé de son laïus : « pour corriger ce retard c’est justement l’un des objectifs de notre mission à Labé. On est là pour comprendre parce que le paiement de la pension c’est une question de chaine. On engage, on traite et ça suit la procédure normale des engagements pour venir au niveau du trésor. Donc on est en train de voir comment corriger ce retard et toutes ces petites imperfections. Vous savez les pensions étaient payés après chaque trois mois. Mais avec la politique du professeur Alpha Condé, maintenant les pensions sont payées à la fin de chaque mois même s’il y a un léger retard » justifie-t-il.

Il faut noter que cette rencontre a été mise à profit pour payer la pension du mois d’octobre 2017.