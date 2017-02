En séjour dans la cité de Karamoko Alpha Mo Labé depuis ce mercredi 1er février 2017, Mathias Veltin (ambassadeur d’Allemagne en république de Guinée) et sa suite ont d’abord été reçu par les autorités administratives puis les responsables religieux. Chômage et immigration clandestine ont entre autre été au cœur des débats a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenews

Au sortir de sa rencontre avec le grand imam de Labé, El Hadj Thierno Mohammadoul Badrou Bah a voulu camper les grands axes du tête à tête. « Parmi les inquiétudes des citoyens guinéens, le chômage occupe une place de choix. Les jeunes sont tout le temps tentés par l’immigration clandestine, ils sont même prêts à braver la mer pour rejoindre l’Occident. Certains d’entre eux trouvent la mort dans ce périple et c’est une grosse perte pour le pays. Nous avons aussi abordé des sujets relatifs à la paix et nous leur avons demandé de nous soutenir selon leurs moyens » a expliqué le grand imam de Labé, El Hadj Thierno Mohammadoul Badrou Bah au micro de Guinéenews.

Interrogé sur l’objectif de cette visite dans la capitale du Foutah Djallon, Mathias Veltin a été on ne peut plus clair : « j’ai fait un peu le constat de notre coopération actuelle dans cette région qui couvre la santé de base et l’éducation de base. Deux secteurs de développement clé pour la Guinée. Mais je m’intéresse aussi sur les réalités de la vie actuelle, ensuite la question préoccupante qui est la migration de la jeunesse. L’autre message, on est en train de discuter comment on peut cibler la coopération beaucoup plus dans la création de l’emploi et une meilleure préparation de la jeunesse pour la vie professionnelle» dévoile le premier représentant de l’Allemagne en république de Guinée.

Après avoir insisté sur l’immigration clandestine qui reste et demeure une équation sans solution, Mathias Veltin a voulu prodiguer à la jeunesse de Labé en particulier et celle de la Guinée en général quelques astuces et conseils : « de rester ici et mettre en valeur les opportunités qui existent, utiliser la créativité, l’initiative, voir que l’avenir de ce pays dépend de la jeunesse » déclare-t-il.

Dans la soirée de ce mercredi 1er Février 2017, l’ambassadeur de l’Allemagne a tenu un point de presse dans un complexe hôtelier de la place où il a longuement échangé avec les hommes de médias. Par ailleurs, signalons que le séjour de Mathias Veltin au Foutah Djallon s’étendra sur cinq jours.

Nous y reviendrons !