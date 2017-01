C’est une initiative des élèves de la fondation Thierno Aliou Bhoubha Dian en collaboration avec l’association des jeunes commerçants pour le développement de Labé, appuyé par des leaders religieux de la région administrative, a appris Guinéenews de sources officielles.

« Nous essayons d’accompagner la fondation Thierno Aliou Bhoubha Dian, c’est ainsi que nous avons proposé et ils ont adhéré à l’idée. En plus on a constaté que les accidents mortels se multiplient lors des fêtes de fin d’année. Vous vous souviendrez qu’on a commencé cela l’année dernière et il n’y a eu aucun accident, aucun viol, pas de vol… Nous estimons que Dieu a exaucé nos vœux parce que ce sont des bénédictions que nous faisons pour tout le pays. Donc cette année encore, de 21 heures 30 à l’aube, on a réédité le même exploit et vous pouvez constater que la ville est calme », déclaré Cherif Haidara, le président de l’association des jeunes commerçants pour le développement de Labé.

Les fidèles musulmans en général et les jeunes en particulier ont massivement répondu à cet appel soutenu par les sages de la ville de Labé qui n’ont raté aucune occasion durant cette dernière semaine de l’année 2016 pour inviter la population à assister à ce rendez-vous religieux. En plus du sermon du vendredi, des communiqués et des messages ont été largement diffusés afin de conférer un éclat particulier à l’événement.

Le constat effectué sur place le samedi 31 décembre 2016 par la rédaction locale de guinéenews, révèle que les fidèles musulmans de la ville de Labé ont adhéré à l’initiative qui a mobilisé une foule compacte de 21 heures à 6 heures du matin. Lecture du saint-Coran, prêches et incantations ont été les temps forts de la rencontre.

Dans la même soirée du 31 décembre 2016, le gouverneur de région a accueilli un beau monde à sa résidence située au quartier Tata où Sadou Keita a organisé un banquet, spécial réveillon. Cadres de l’administration locale, opérateurs économiques et représentants d’institutions publiques et privées ont massivement honoré de leur présence cet autre rendez-vous qui a démarré à 22 heures pour se terminer au-delà de minuit.

Les grands perdants en cette fin d’année à Labé, ont été les promoteurs de spectacles qui avaient programmé de grosses figures du monde de la musique urbains. Néanmoins, ils espèrent se rattraper ce 1er janvier 2017.