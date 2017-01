Ce mouvement a été enregistré dans la matinée de ce jeudi 19 janvier 2016 lorsque les élèves maitres de l’École normale des instituteurs (ENI) de Labé ont refusé de dispenser les cours. Cela pour protester non seulement contre le retard enregistré dans la perception des bourses d’entretien mais aussi pour dénoncer des problèmes d’immatriculation et de hiérarchisation auxquels ils seraient confrontés à Labé.

Pourtant selon plusieurs d’entre eux, ces soucis ne sont plus d’actualité dans les autres écoles normales des instituteurs du pays. Une situation qu’ils trouvent injuste et inadmissible au micro de Guinéenews.

Sous les cris de colère de ses pairs, Zézé Fremori explique: « on nous dit ici que nous sommes au même pied d’égalité que ceux qui ont fait le concours, maintenant quoiqu'on ait la même hiérarchie (B), eux sont payés à 150 000 GNF alors que nous ont reçoit 95 000 GNF »lance-t-il.

En provenance de la préfecture de Gueckédou, François Yaradouno renchérit : « ça fait longtemps qu’ils nous font des suggestions pour l’affaire des pécules-là ; maintenant on n’en a marre. C’est soit nos pécules ou bien il n’y aura pas de cours jusqu'à nouvel ordre parce qu’on a décroché le Baccalauréat au même titre que nos amis qui sont à l’université » déclare-t-il.

Plus révolté que ces prédécesseurs, Gabriel Momou originaire de N'Zérékoré estime de son côté que les responsables de l’ENI de Labé sont incapables et irresponsables de résoudre nos problèmes. « Comment nos amis qui sont à Kindia peuvent être immatriculés et perçoivent leurs primes dans les conditions normales alors que nous, nous sommes là sans situation» s’interroge-t-il.

Interpellé sur la manifestation qui a paralysé les cours ce jeudi à l’ENI, Souleymane Mara, directeur régional de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail de Labé a été on ne peut plus clair : « la gestion de ces primes ne relève pas spécifiquement de l’enseignement technique. Il y a un problème d’information ; nous qui avons la charge de gérer cette situation nous n’avons aucune information. C’est sont les élèves qui nous apprennent ce matin que les primes ont été payées par endroits. Or, l’université de Hafia et l’ENI de Labé en passant par la direction régionale, nous sommes tous des acteurs dans la gestion de cette situation. S’il y a des informations relatives au payement de ces primes, il faudrait bien que Hafia (l’université) fasse un effort pour nous informer en tant que responsable pour nous permettre de prendre des dispositions » précise le directeur.

Au moment où nous quittions les lieux, les manifestants commençaient à barricader les issues empêchant du coup tout mouvement au sein de l’institution.