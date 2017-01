Dans le cadre du désengorgement les artères de la ville et faciliter la circulation dans la commune urbaine de Labé, les autorités administratives ont jugé nécessaire de déplacer toutes les gares routières parallèles qui se trouvaient aux alentours du marché. C’est une décision prise après de longues tractations avec le syndicat des transports.

Ainsi depuis deux semaines les syndicalistes s'activent dans ce sens pour recaser les chauffeurs à la gare routière de Kouroula, constate sur place la rédaction locale de Guinéenews.

Pour faciliter la tache à la commune et au syndicat, les chauffeurs collaborent et approuve l'initiative. C'est le cas de ce conducteur qui se dit content d'être recasé à la gare routière de Kouroula, dans le centre urbain de Labé.

"Toute la ville nous est égale. Nous sommes prêts à aller partout où les autorités nous dirons d'aller. Parce que quelle que soit leur décision, on sait qu'on prendra en compte nos intérêts. Et depuis notre arrivée, Dieu merci, ici tout se passe bien", a-t-il expliqué.

Par contre, Aliou Hamdallaye qui fait la navette entre Labé et Lélouma affiche ses inquiétudes : "nous sommes ici depuis 15 ans et on vient un beau jour pour nous dire de déguerpir. Donc désormais, il faut qu'on ait l'assurance partout où on sera casé que c'est pour de bon. Sinon notre c’est notre travail qui en prendra un coup. Qu’ils nous trouvent un lieu où on pourra s'épanouir avec nos véhicules pour éviter toute difficulté."

Pour sa part, le Secrétaire administratif du syndicat des transports et mécanique générale (CNTG), estime que les chauffeurs se sentent plus épanouis dans les nouvelles gares routières qui leur sont affectées. "Nous avons pu dégager les gares routières qui encombraient les axes routiers de la ville. Depuis lors, je sais que les chauffeurs ont la tranquillité dans les gares. Actuellement, on n’a aucune gare dans les carrefours de la ville. Donc, nous avons demandé à tous les transporteurs de collaborer", a-t-il exhorté.

Initiatrice de l'opération, sous l'égide du gouverneur, Sadou Keita, la délégation spéciale par la voix de son Vice-président, explique: "après la rencontre avec le gouverneur qui avait donné un délai pour dégager les artères de la ville, il y a eu 4 lieux qu'on a retenus pour recaser les chauffeurs. Donc, nous avons invité tous les syndicats à rentrer à la base. C'est dire que toutes les gares qui sont en ville, vont quitter pour de bon."

Il reste à savoir si cette nouvelle opération de déguerpissement des emprises de la voirie publique ne va pas être un autre échec comme les précédentes.