Labé : Les autorités se réjouissent de l’arrestation de trois contre-manifestants

À l’instar de plusieurs villes de la république de Guinée, la marche pacifique de l’opposition républicaine s’est tenue ce mercredi 04 octobre 2017 à Labé sans heurts ni violence. Seul fausse note, c’est l’arrestation de trois contre-manifestants munis d’armes blanches par le comité civil de sécurisation mis en place par les organisateurs. Un dénouement salué par les autorités locales de Labé, a constaté sur place Guinéenews©.

Sur l’arrestation des intrus qui s’apprêtaient à perturber le mouvement, Mamadou Aliou Sampiring Diallo de la cellule de communication de la fédération locale de l’UFDG Labé a été on ne peut plus clair. « C’est une occasion pour nous de remercier notre service de sécurité pour avoir mis main sur des intrus qui étaient venus perturber la quiétude de notre marche. Donc nous avons arrêté trois personnes dont deux déposées à la police communale et l’autre à la brigade de recherche. À la fin de la manifestation, nous organisateurs sommes allés de ce côté et avons discuté avec les responsables des lieux. Donc, c’était des personnes qui détenaient des ciseaux et des armes blanches qui se sont infiltrées parmi les manifestants », déclare-t-il.

À la question de savoir si ces présumés contre-manifestants n’étaient pas des militants de l’opposition, Aliou Sampiring répond : « Ce ne sont pas des militants, parce que tout au long de cette semaine on sensibilisait nos militants qui ne peuvent venir à cette manifestation pacifique avec des armes blanches, ni lancer des pierres ou quoi que ça soit. Certainement, ils avaient des complices car d’autres ont pris la fuite au moment de l’interpellation ; donc nous réclamons justice. »

De son côté, Sadou Keita le gouverneur de la région administrative de Labé n’est pas allé par quatre chemins pour saluer ce qu’il appelle une maturité des organisateurs : « C’est encore réitéré ma profonde joie de voir que cette autre marche s’est déroulée sans incident. Ce qui est encore plus intéressant avec cette marche et c’est ce qui d’ailleurs indique qu’il y a eu évolution, ce sont les organisateurs de la marche même qui détectaient des personnes qui s’étaient infiltrées et qui faisaient des agissements contraires à ce qu’eux avaient prescrit pour une marche normale ».

Une position partagée par El Hadj Safioulaye Bah, le préfet de Labé qui s’est également réjoui du respect de l’itinéraire par les marcheurs et la spécificité de la manifestation.