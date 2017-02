Le bras de fer qui oppose les autorités sanitaires de la ville de Labé à celle de la clinique étrangère Herbal Guinée est loin de connaître son épilogue. Ce mercredi matin, le directeur régional de la Santé a déposé une plainte contre Herbal pour diffamation et outrage à l'autorité sanitaire. Avant d'annoncer vouloir élargir cette ‘’guerre’’ à toutes les cliniques qui sont dans l'illégalité, a appris Guinéenews.org sur place.

Cette plainte fait suite à un communiqué radiodiffusé dans lequel les responsables de la clinique légitiment leur présence par un accord des autorités sanitaires, notamment le directeur régional de la Santé (DRS), Dr Mamadou Houdy Bah et le directeur préfectoral de la santé (DPS), Dr Mamadou Hady Bah.

Interpellé sur la question, Dr Mamadou Houdy Bah n'a pas caché sa colère. « Vraiment, c'est un étonnement pour moi. Parce que c'est hier, vers 17 heures, alors que j'écoutais la radio GPP FM un communiqué qui parlait d'Herbal passait. Je me suis intéressé, c'est là que j'ai entendu le Monsieur dire qu'il travaille avec la DRS et la DPS et il nous cite nommément, alors que nous, nous ne l'avons pas vu, parce que l'année dernière nous leur avons dit de fermer. Avec l'appui de l'autorité préfectorale, effectivement, la clinique a été fermée. Quand j'ai appris qu'elle est revenue cette année, j'ai demandé au DPS de mener des investigations pour savoir sur quelles bases elle a été rouverte. Mais à ma grande surprise, j'ai entendu cette publicité où nos noms sont cités. J'estime que c'est une provocation parce que nous ne savions même pas que cette clinique est revenue. C'est ainsi que ce matin j'ai porté une plainte pour diffamation et outrage et offense contre Herbal à la direction régionale de la Sûreté. En plus, j'ai demandé aux autorités judiciaires de faire toute la lumière sur ces cliniques privées qui pullulent dans la commune urbaine de Labé’’, explique le DRS.

Le premier responsable de la Santé de la préfecture, Dr Mamadou Hady Diallo, avait affirmé ne pas être informé du retour de la clinique Herbal à Labé après sa fermeture en 2016. « Nous avons pris des dispositions avec la préfecture, notamment avec l'ancien préfet Colonel Mamadou Lamarana Diallo. On avait demandé à ce que tous les responsables des cliniques viennent à la préfecture avec leurs papiers pour qu'on identifie réellement celles qui ont les agréments et qu'elles puissent travailler légalement dans la préfecture. Seulement, cette mesure n'a pas pu aboutir. Cependant je me souviens, l'année dernière, on avait fermé Herbal avec l'appui de la préfecture et de la Sûreté suite aux multiples plaintes des citoyens. Mais à vrai dire, je ne savais pas que cette clinique était de retour cette fois encore », argumente le DPS.

Cette guerre contre les cliniques clandestines ne va pas se limiter qu'à Herbal seulement. Toutes les autres qui sont dans la même situation vont être soumises à un contrôle, poursuit l'autorité sanitaire. Avant de solliciter une solidarité de tous pour mener à bien son combat. « C'est des arnaqueurs, ils ne font qu'intoxiquer la population. Donc, avec l'appui des services compétents, nous allons porter plainte contre toutes les cliniques qui évoluent dans la clandestinité dans la région. En ce moment, il y a deux ONG qui revendiquent le même nom. Elles sont venues me déposer les mêmes agréments, soi-disant qu'elles évoluent dans le sanitaire alors que les responsables ne se connaissent même pas. Là aussi, c'est le faux et l'usage de faux. Et nous allons réagir très vite dans ce cadre. Ils vont nous dire comment cela a pu arriver, mais devant la justice, car nous allons porter plainte. Toutefois, je demande à tout le monde d'être vigilant et d’éviter de fréquenter ces genres de cliniques car c'est juste de l'arnaque », martèle Dr Houdy.

En dehors d'Herbal, des cliniques traditionnelles et modernes clandestines pullulent dans la ville de Labé. Le plus souvent, ce sont de soi-disant structures sanitaires qui n'ont qu'un seul objectif: arnaquer la population en lui vendant, à des prix exorbitants, des produits qui les intoxiquent sous le regard impuissant des autorités administratives et sanitaires.

Pour l'heure, nos tentatives d'avoir la version des responsables de la clinique incriminée sont restées vaines.

Affaire à suivre!

Fatoumata Dalanda Bah pour Guinéenews.org