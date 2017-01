Revenu aux affaires le jeudi 05 janvier 2016, le nouveau préfet de Labé commence déjà à faire ses preuves à travers des projets d’intérêt communs. Le weekend dernier, Elhadj Safioulaye Bah a présidé au lancement des travaux de construction de deux ponts dans deux localités enclavées de la préfecture de Labé.

Avec un financement d’environ deux milliards de francs guinéens, ces deux chantiers ont été lancés en grande pompe dans les sous-préfectures de Kalan et Sanoun à en croire El Hadj Safioulaye Bah, le préfet de Labé.

« Quand j’ai été nommé, bien avant d’ailleurs, il y avait des demandes pour construire certains ponts mais il y avait des blocages. Tout de suite, c’est ça aussi l’administration, cela fut débloqué. Entre Missidé Tiga, Baro et Kalan, une entreprise a été choisie et a reçu son financement pour environ 700 millions de francs guinéens. Nous avons été là-bas vendredi dernier pour la pose de la première pierre. Donc actuellement l’entreprise Idéal Bâti ayant décroché le contrat a commencé les travaux ».

Pour ce qui est de la deuxième infrastructure, Elhadj Safioulaye Bah soutient que « la construction du pont entre Diguilin dans la sous-préfecture de Sanoun et Missira dans la préfecture de Tougué avec une demande de plus de trente ans, a été relancée pour environ un milliard. Le samedi dernier, nous y étions pour la pose de la première pierre. Donc c’est l’entreprise Ebaco qui a bénéficié de ce marché ».

En plus de ces deux ponts entamés en rase-campagne, le locataire du siège de la préfecture de Labé déclenche un autre chantier. Cette fois-ci il s’agit de la reconstruction d’un vieux pont qui se situe en plein centre-ville (sur la nationale Labé – Conakry). « Actuellement pour la construction du pont de Safatou ici où tout le monde en parle, une entreprise qui s’appelle Guésse-com vient d’être choisie. Certainement là aussi d'ici à la fin du mois, les travaux commenceront » promet-il.

Poursuivant, Safioulaye Bah annonce également la poursuite dans sous peu du bitumage de l’ancienne corniche: « pour ce qui est de l’ancienne corniche, là ils sont déjà en train de faire les points critiques sur la route Mamou – Labé et également nous en avons parlé, le fond d’entretien routier va certainement dégager un financement pour la première corniche de Labé. Nous pensons aussi au pont entre Kouroula et Gadha-pounthoun qui fut toujours mon souci, y a également le pont qu’on appelle pont de Djely Sori du côté de Donghora qui devrait être fait. En plus il y a celui de la gare routière de Donghora donc je m’investirais à ce que cela soit fait » conclut-il.

Pour rappel, c’est lors de son premier passage à la préfecture en 2010 sous le règne du CNDD (conseil national pour la démocratie et le développement) que Labé avait bénéficié de 35 kilomètres de bitume. 19 kilomètres et demi ont alors été posés et il reste environ 15 kilomètres non exécutés. Depuis son départ en 2012, aucune initiative visible n’a été faite pour récupérer ces 15 kilomètres qui auraient été détournés.