Labé: le pont qui relie Satina au village de Cellou Dalein menacé d’effondrement

Après plus de trente ans de vie, le pont de Gadha Satina dans la sous-préfecture de Popodara est de nos jours dans un état de vétusté poussée. Les garde-fous ont tous céder, une partie de la dalle est emportée sous les assauts répétés de l’eau de ruissèlement qui y laisse des crevasses un peu partout. Conséquence, les véhicules n’arrivent plus à se frayer du chemin pour arriver à Satina, village qui mène facilement à la sous-préfecture de Dalein, a constaté sur place la rédaction régionale de Guinéenews basée à Labé.

Cette situation porte un coup dur à tout le village en général et les producteurs en particulier. Ousmane Diallo, agriculteur partage sa peine : « actuellement, ce sont les motos qu’on utilise pour transporter nos récoltes vers la ville. Pour cause, les véhicules n’ont plus accès au village. Un coup de main serait la bienvenue. Nous lançons un appel à l’endroit des autorités administratives, religieuses, la communauté et toutes les personnes de bonne volonté. »

El Hadj Sidy Diallo, Sage du village renchérit: « nous sommes inquiets car, si ce pont cède nous ne pourrons plus aller à Dalein et les habitants de Dalein ne pourront plus venir chez nous. Nous sollicitons de l’aide car, beaucoup d’entre nous ont des jardins et ce sont des véhicules qui facilitaient l’acheminement des récoltes mais de nos jours, on est obligé d’utiliser les motos.»

De son coté, Mamadou Diouldé Diallo, un jeune de la localité, lui, s’adresse aux autorités à tous les niveaux: « l’État de ce pont nous préoccupe beaucoup, nous demandons aux autorités de nous aider à refaire ce pont. Parce que s’il cède, cela va affecter nos activités. »

Quant à Amadou Baïlo Diallo, le vice-président du district de Satina, cela fait bientôt trois ans que ce pont a commencé à présenter des signes inquiétants d’une dégradation. Avant de rappeler que l’ouvrage de franchissement en question est a été réalisé en 1984 grâce aux contributions des ressortissants du district de Satina.

Pour l’instant des démarches sont entreprises par les responsables du village soutient le Vice-président du district de Satina. « On a fait appel aux ressortissants d’ici et d’ailleurs afin qu’ils puissent nous venir en aide pour rétablir le pont. S’il faut rentrer à Dalein présentement avec les camions tu seras obligé de passer par Tountouroun, Horé Dima puis continuer à Dalein. Mais si le pont était en bon état, on passe par ici facilement pour rentrer directement à Dalein», explique El Hadj Sidi Diallo.

Dans l’attente d’une suite favorable à cet appel de détresse, les habitants du district de Satina continue d’assister impuissants à la dégradation de ce pont qui risque, si rien n’est urgemment entrepris pour le réhabilite, de couper leur village du reste de la région administrative de Labé.