Labé: le Petit Musée du Fouta souffle ses 16 bougies

Situé au secteur N’diolou, dans le quartier Pounthioun (commune urbaine de Labé), le Petit Musée du Fouta Djallon a soufflé ses seize bougies le dimanche 15 octobre 2017, en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses du pays, a constaté sur place Guinéenews.org.

Cet anniversaire, qui a été célébré en différé, s’est étendu sur deux jours, à savoir le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2017. Le Directeur scientifique du Musée, le professeur Bonata Dieng et Dr Chérif Diallo, fonctionnaire du Système des Nations unies ont, à tour de rôle, tenu le public en haleine avec des discours riches en histoire, en culture et en savoir-faire.

Le dernier jour, l’invité d’honneur de la cérémonie, Cherif Diallo, a animé une conférence culturelle au cours de laquelle, il a appelé à l’apprentissage de nos langues et au respect des aînés. « Lorsqu’un enfant parle sa langue maternelle, il a plus d’aptitude à parler les autres langues. Toutes nos cultures mettent un accent sur le respect des aînés. On n’a pas d’appellations pour nos parents. Les Peuls disent ‘’Néné’’, ‘’Baba’’ ; les Soussous disent ‘’M’ba’’, ‘’M’Ga’’ ; les Malinkés disent ‘’N’NAh’’, ‘’N’Fah’’… Aujourd’hui, dans toutes nos familles qui se disent intellectuelles c’est des termes comme ‘’Papa’’, ‘’Maman’’, … », déplore-t-il.

« Dans toutes nos cultures, on a des valeurs comme l’hospitalité, le respect de soi, le respect de l’autre et l’acceptation de l’autre», a insisté Chérif Diallo, l’invité d’honneur de l’An 16 du Musée du Foutah Djallon.

Il faut par ailleurs noter que dix prix ont été décernés à des jeunes qui ont répondu à des questions culturelles.