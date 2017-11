Labé: le Gouverneur Sadou Kéita donne le coup d’envoi de la quinzaine artistique

À l’image des autres chefs-lieux de la Guinée, la quinzaine artistique a été lancée le mercredi 15 novembre dans la région administrative de Labé. Le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de région juste après un carnaval artistique qui a fait le tour du centre urbain, a constaté sur place Guinéenews.org.

Le carnaval a pris son départ au rond-point de la préfecture et s’est dirigé au rond point Tinkisso, puis le rond-point de l’hôpital avant de remonter au siège de la préfecture pour rallier le gouvernorat. L’événement a connu une grande mobilisation composée, entre autres, de tous les artistes en compétition venus des différentes préfectures, des acteurs culturels basés à Labé et de simples citoyens.

En lançant officiellement la quinzaine artistique de Labé, Sadou Kéita, le gouverneur de la région administrative de Labé a félicité et encouragé les artistes tout en les rassurant de l’accompagnement des autorités administratives de la région. C’est dans l’après-midi du mercredi que la compétition proprement dite a démarré à l’amphithéâtre ENI-CFP de Labé et ce sont des jeunes musiciens slameurs de Labé qui ont donné le ton.

En marge de cette cérémonie, Hadja Zenab Koumanthio Diallo, inspectrice régionale de la culture, des sports et du patrimoine historique a mis l’accent sur les particularités de cette année. « Je pense que les gens sont en train de comprendre que les quinzaines et les festivals ne vont plus être comme avant. Vous savez, le ministre en charge de la culture vient de procéder au lancement du document qui parle de la nouvelle politique culturelle de notre pays. Dans ce document, il a été dit que désormais les festivals et les quinzaines vont changer. C’est-à-dire que ne compétira que celui qui a une discipline et qui est prêt aussi à compétir. On ne va pas exiger de quelqu’un de faire ce qu’il ne peut pas. Donc à partir de cette année, on amorce cette phase-là », a-t-elle déclaré.

Un grand espoir dans cet événement culturel régional en vue de la détection de jeunes talents pouvant porter plus haut la culture et les arts de la région administrative de Labé. Faut-il préciser que les meilleurs dans chaque discipline, constitueront l’équipe de Labé dans le cadre du Festival National des arts et de la Culture (FENAC), annoncé à Conakry pour le 27 novembre.