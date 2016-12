Au lendemain la nomination d’Elhadj Safioulaye Bah comme nouveau préfet de Labé, les réactions des citoyens et des responsables politiques fusent de partout et restent aussi différentes les unes des autres. Si elle est accueillie avec joie pour les uns, elle suscite chez d’autres, méfiance et crainte, a-t-on constaté sur place.

Diallo Mamadou Saliou qui est vendeur de prêt-à-porter, témoigne: «nous sommes vraiment contents de son retour car, monsieur Safioulaye est un travailleur qui a fait ses preuves ici à Labé. Tout le monde est témoin qu’il a bitumé la ville de Labé. Avec ce retour, on est certain qu’il fera plus.»

C’est la même impression qui prévaut chez Ibrahima Bah: «cette nomination a été une bonne nouvelle pour moi. parec que c’est un monsieur courageux et qui aime aussi sa ville. C’est vrai qu’il est parfois sévère mais c’est un bon travailleur»

Quant à Alpha Souleymane Diallo, lui, il reste pessimiste par rapport à ce retour: «pour l’instant, on n’a pas grand-chose à dire sur son retour car, il a déjà été préfet et tout le monde connaît de quoi il est capable.»

De son coté, Mamadou Adama Diallo reste dubitative. «Je suis un peu perplexe par rapport à son retour. Parce qu’il a été préfet et le voilà de retour pour une deuxième fois dans la même ville alors qu’on l’avait envoyé quelque part où il n’a pas accepté de servir. Et si maintenant il revient comme préfet de Labé, je suis vraiment surpris », a-t-il grommélé au micro de Guinéenews.

Nous demandons au Tout-Puissant de faire en sorte que sa nomination en tant que nouveau préfet, soit pour le bien de cette ville, affirmé Oumar Rafiou Dara.

À la base locale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), les responsables du bureau fédéral que nous avons rencontré sont à la fois sceptiques et menaçants. «A l’UFDG, on attend de voir comment il est revenue. Car, il peut revenir sous différentes formes. S’il est là pour travailler, les citoyens de Labé l’ont à l’œil et s’il vient pour essayer d’appliquer des lois que ses prédécesseurs n’ont pu appliquer, nous serons également à l’écoute », prévient Diallo Mamadou Aliou Sampiring, memebre du bureau federal de l’UFDG.

Pour le responsible de la jeunesse de l’UfDG, Mamadou Aliou Laly Diallo, le nouveau préfet, Elhadj Safiou a défié le president Alpha Condé. Parce qu’il a refuse de rejoindre le poste où il l’avait nommé bien avant cette dernière nomination, a indiqué M. Diallo avant de lui souhaité du succes dans sa nouvelle fonction.

Mamadou Bachir Koula Diallo est également membre du bureau fédéral UFDG de Labé: « c’est une bonne chose pour lui. Au niveau de l’UFDG, nous ne sommes pas contre son retour. Ce qui est clair, nous ferons nos activités pour le bien de notre parti. Nous ne serons pas un obstacle à son travail qu’il ne soit pas un obstacle au nôtre.»

Nommé préfet de Labé en 2010, Elhadj Safioulaye Bah a été muté à Gaoual (à l’avènement de la troisième République). Il a rendu le tablier dès après sa prise de fonction.

Candidat indépendant déclaré pour briguer la mairie de Labé depuis quelques mois, le voilà de retour à la préfecture avec ce décret qui a pratiquement été une surprise générale à Labé.