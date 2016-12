Dans quelques jours, l’on va tirer un trait sur l’année 2016. A cette occasion, Guinéenews se fait le devoir de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, histoire de retracer certains éléments saillants ayant marqué l’actualité pour cette année qui, du moins, a été riche en couleurs et en émotions. C’est dans cette optique que sa rédaction régionale, basée à Labé vous propose ici une compilation qui touche neuf secteurs clés dans la vie sociopolitique, économique et culturel de la grande métropole de la Moyenne Guinée.

Il s’agit essentiellement des secteurs de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation, de la sécurité, de la justice, des travaux publics, de l’électricité, d’eau et les sports.

Agriculture, dominée par l’attaque des champs de pommes de terre,

Ce secteur a sévèrement été secoué cette année par une attaque sans précédent des champs de la pomme de terre. Des centaines d’exploitations dans les régions administratives de Labé et de Mamou ont été frappées par une maladie jusque l’a inconnu en moyenne Guinée. Le mildiou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait perdre aux producteurs de la pomme de terre plus de cinquante milliards de francs guinéens (soit prés de 5 000 euros). La première conséquence directe, c’est l’envolée des prix quelques semaines après sur les marchés. Le kilogramme de pomme de terre qui était vendu entre 2 000 et 3 000 GNF est actuellement cédé à 12 à 13 000 GNF dans la ville de Labé.

Environnement : le rétropédalage des autorités sur la mesure controversée portant interdiction de l’exploitation du bois

L’interdiction prolongée de la coupe et le transport du bois en République de Guinée a été un coup dur pour les professionnels du secteur à Labé qui se sont fait entendre dans tous les médias. N’étant pas une zone de coupe du bois, Labé est l’une des plus grandes villes de commercialisation en République de Guinée. Après plus de deux mois d’interdiction formelle, le ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts a finalement suspendu la décision. Mais pas sans conséquences. Une dizaine de taxes et droits supplémentaires liés à l’exploitation du bois ont été imposé aux acteurs de la filière. Ces derniers après avoir fustigé la tournure des choses, ont fini par s’adapter à la nouvelle mesure qui maintient également une interdiction sur l’exportation du bois, de la Guinée vers les autres pays.

Éducation, un secteur qui a été dominé par la découverte par Guinéenews d’un réseau mafieux de trafiquants des manuels scolaires

En 2016, c’est l’enseignement pré-universitaire qui a volé la vedette à tous les autres avec tout d’abord l’échec historique enregistré aux examens nationaux. Il vous souviendra que des résultats d’une médiocrité sans précédent ont été enregistrés cette année au niveau du brevet et du baccalauréat. En plus, il faut mettre un accent particulier sur la découverte cette année par Guinéenews du mode opératoire des trafiquants des manuels scolaires destinés aux élèves. Des manuelles déjà cachetées qui se retrouvent frauduleusement sur le marché. Un scandale qui a été envenimé par la sortie médiatique du ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire. Une situation dont le ministre Ibrahima Kourouma a rejeté la responsabilité sur les élèves et parents d’élèves qui n’ont pas manqué d’arguments pour prouver la malhonnêteté de certains responsables locaux de la l’éducation. Enfin, l’année 2016 a été également marquée sur le plan de l’éducation par la migration du centre universitaire de Labé (CUL) en université à part entière.

Sécurité : le démantèlement d’un vaste réseau de coupeurs de route et les violences de Mali

Attaques à main armée, cambriolages, viols et violences de toutes natures, ont été le quotidien des citoyens de la région administrative de Labé en 2016. Le tout a été couronné par une terreur indescriptible semé cette année par des coupeurs de route sans foi ni loi qui ont longtemps dicté leurs principes aux usagers. Mais contrairement aux années précédentes, les services de sécurité de Labé ont réussi à mettre main sur plusieurs malfrats à travers une spectaculaire opération qu’ils ont menée entre la sous-préfecture de Thianguel Bori et le pont de Komba (sur la nationale Labé – Koundara). La région de Labé a aussi été secouée par les douloureux événements de juin 2016 à Mali Yembèring où le colonel Issa Camara et ses hommes se sont violemment attaqués à la population. Pas de perte en vies humaines mais les dégâts matériels s’élèvent à plus d’un milliard cinq cents millions de francs guinéens.

Justice, c’est la réponse des autorités judiciaires aux violences militaires de Mali et l’inculpation du colonel Issa et Cie

Ce secteur fut d’abord marqué cette année par la tenue des assises criminelles qui ont connu la présence du ministre de la Justice au Tribunal de première instance de Labé fin juillet, début août 2016. Douze dossiers ont été traités par l’équipe déployée pour la circonstance. Pour ce qui est des violences de Mali Yembering, une dizaine de militaires dont le colonel Issa Camara, ont récemment été inculpés. Des dispositions ont été prises par le ministre de la Justice et celui de la Défense qui ont mis en place un pool de juges d’instruction pour instruire cette affaire, mener toutes les enquêtes et renvoyer les inculpés devant le tribunal militaire afin qu’ils soient jugés conformément à la loi.

Travaux publics (TP) : un chantier où tout est à refaire

En dehors de l’entretien des routes Labé-Mali Yembering et Labé-Tougué toujours en cours de réalisation, plus le colmatage de quelques routes urbaines, la région administrative de Labé n’a enregistré cette année aucune autre opération dans le secteur des Travaux publics (TP). Ce, malgré l’état de dégradation poussée des axes routiers reliant les 28 quartiers que comptent la commune urbaine, et l’état vétuste de plusieurs ponts. Malgré cette situation plus ou moins alarmante, on a assisté cette année à la floraison fantaisiste des ralentisseurs très souvent posés par des amateurs. Une pratique qui a été fermement condamnée par les techniciens du service régional des TP.

Électricité de Guinée (EDG), une entreprise dont les abonnés sont partagés entre la surfacturation et la moindre qualité des services

À l’agence locale de la Guinéenne d’électricité, 2016 a été marqué par des pannes répétitives, des courts-circuits et autres soucis du genre. Mais force est de reconnaitre qu’il y a eu une nette amélioration dans la desserte en courant électrique cette année à Labé. Car pour qui connaît, après la saison des grandes pluies il était rare et voire impossible d’apercevoir la vitale denrée en pleine journée dans la cité de Karamoko Alpha. Par contre, une augmentation non négligeable a aussitôt été constatée au niveau de la facturation mensuelle. De 25 000 GNF, des foyers sont passé entre 27 et 30 000 GNF selon la consommation de chacun et de tous.

Société des eaux de Guinée (SEG), un léger ouf de soulagement

À la suite de l’acquisition d’une nouvelle source d’énergie (groupe électrogène) qui, après des années de calvaire, a été un ouf de soulagement pour toutes et tous, l’année 2016 a été calme et positive dans l’approvisionnement en eau potable. Seul bémol, quelques petites pannes techniques dues selon les spécialistes à l’état vétuste des installations (datant de 2002) ont été pénibles à supporter par les abonnés.

Sport, un domaine qui pêche toujours par le manque de vision des autorités

À part le tournoi scolaire et la tenue de quelques matches du championnat national de football, ce secteur n’a pas enregistré grand-chose dans la région de Labé. Pour cause, aucune politique fiable n’est en place pour développer ce secteur qui peine à sortir la tête de l’eau. Manque d’infrastructures, manque d’équipement et manque de soutien : ce sont là des maux dont souffre le secteur des Sports à Labé.