Depuis quelques jours, la desserte en eau potable est très perturbée dans la commune urbaine de Labé. Les foyers peuvent rester deux à trois jours sans voir une goutte d'eau à la pompe. Une situation qui cause d'énormes désagréments aux citoyens, obligés parfois de parcourir des kilomètres pendant des longues heures pour avoir de l'eau.

Ramatoulaye Bah, résidente au quartier Konkola, affirme que depuis trois jours elle fait des pieds et des mains pour se procurer d’eau. « L'eau n'est pas revenue à la pompe depuis lundi matin. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir de l'eau potable pour faire le ménage surtout pour la cuisson. On a un puits à la maison mais l'eau n'est pas potable donc on est obligé d'aller puiser au forage pour certaines tâches », dit-elle.

Sur la même lancée, Ousmane Sow détenteur d'une gargote confie que la desserte en eau potable nous fatigue beaucoup. Parce que, dit-elle, actuellement si on a besoin d'eau propre on est obligé d'aller loin pour puiser. « La pompe que nous avons ici l'eau ne vient plus depuis des jours. Avec l'eau de puits, on ne peut que faire la lessive avec. Pour boire ou préparer il nous faut obligatoirement de l'eau potable parce qu'on ne peut pas donner cette eau à nos clients », explique-t-il.

« On ne comprend pas ce qui arrive à la SEG en ce moment, mais on leur demande de fournir plus d'efforts pour satisfaire leurs clients, plaide pour sa part Safiatou Diallo résidente au quartier Kouroula. « Vraiment, on demande à la Société des Eaux de Guinée de revoir cette situation. C'est vraiment déplorable de rester des jours sans avoir l'eau à la pompe. Vous imaginez la difficulté surtout des femmes qui font le ménage de se procurer de l'eau pour les travaux domestiques? Donc, on demande à la SEG de fournir plus d'efforts dans ce cadre parce que les citoyens payent normalement leurs factures".

Sur les causes de cette perturbation, la SEG évoque des raisons de maintenance. Et les techniciens seraient à pied d'œuvre pour finir le plutôt possible afin que les citoyens soient rétablis rapidement dans leurs droits laisse entendre des communiqués diffusés sur les ondes des radios privées de la place.