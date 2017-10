Labé : la marche en cours, aucun incident signalé

En dehors des services administratifs, d’une majorité des institutions bancaires et des écoles publiques et privées, les activités économiques et sociales tournaient au ralenti dans la matinée de ce mercredi 4 octobre à Labé. Au marché central, boutiques et magasins étaient fermés ainsi qu’une bonne partie des stations-service, a-t-on constaté sur place.

Initialement prévue à 9 heures, c’est finalement à 10 h 00 que la marche a démarré au rond-point Hoggo M ‘bouro.

Sur les causes de ce retard, Mamadou Aliou Laly Diallo, responsable de la jeunesse du bureau fédéral de l’UFDG Labé explique: «c’est parce que le préfet a attendu 22 heures pour faire passer un communiqué à la radio GPP FM, pour dire que la marche n’aura pas lieu, qu’il y a eu des consignes venues du haut lieu pour dire que la marche n’aura pas lieu. Donc, cela a quelque peu paniqué nos militants et on était obligé de revenir à la base pour dire à nos militants que le communiqué est non fondé.»

S’agissant des attentes des organisateurs de cette marche des opposants à Labé, Mamadou Aliou Sampiring Diallo l’un des membres du comité d’organisation local précise: « nous attendons au minimum 50 à 60 000 personnes. Parce que vraiment tout le monde est prêt à sortir et c’est toute l’opposition qui va sortir, c’est toutes les personnes éprises de justice qui vont sortir. Donc, nous nous attendons à ce que tout le monde soit là aujourd’hui et certainement tout Labé sortira pour cette manifestation.»

En ce qui concerne les barricades érigés par des jeunes sur les voies d’accès menant au rond-point Hoggo M’Bouro dans la matinée, Aliou Sampiring de l’UFDG explique : « ils ne sont pas en train de barricader, c’est juste pour dire aux gens de ne pas envoyer leurs engins dans la foule. Car, on ne peut pas maitriser tout le monde. Donc, on est en train de les dire de se retourner.»

Jusqu’au départ du mouvement, aucun agent en tenue n’était visible sur les différents axes routiers de la ville. La sécurité des marcheurs était assurée par une centaine de jeunes recrutés par les organisateurs. Aux dernières nouvelles, plusieurs élèves sont sortis grossir les rangs des manifestants qui continuent leur marche à travers la ville.

Affaire à suivre !