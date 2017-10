Labé: la joie des nouveaux quartiers périurbains connectés au réseau EDG

Petewel et Télidjé sont deux quartiers périurbains qui viennent d’être raccordés au réseau de distribution de l’agence locale de la Guinéenne d’électricité (EDG). C’est l’aboutissement d’un long processus et un ouf de soulagement pour les habitants de ces deux vieux quartiers de la commune urbaine de Labé qui sont resté longtemps plongés dans le noir, constaté votre quotidien électronique Guinéenews.

Si à Petewel, ce sont les citoyens qui se sont organisés pour mettre les moyens à dispositions, à Telidjé, c’est tout à fait le contraire. Car, ce quartier a bénéficié du soutien de l’EDG, précise Dieng Oumar Baïlo, le Responsable technique de l’agence EDG de Labé. « Il y a eu deux quartiers nouvellement alimentés. Il s’agit de Telidjé et Petewel. Ce sont les deux qui ont été alimentés récemment. Si je prends par exemple le quartier de Petewel, ils ont fait une organisation et se sont procuré du matériel et finalement on a pu réaliser le travail. A Telidjé, c’est l’EDG qui donné un transformateur qui a été monté. Et c’est ce transformateur qui alimente une partie du quartier. Car, ce n’est pas tout le monde qui est alimenté. On vient juste de procéder au lancement. Nous sommes en train de voir comment installer la ligne basse tension afin que tout le monde en bénéficie », a-t-il expliqué.

Citoyen du quartier Petewel, Hamidou Diallo ne cache pas sa satisfaction : « on n’est vraiment pas content de cette extension car, c’est une chose qu’on voulait depuis fort longtemps. Le courant est une denrée très importante en ce 21ème siècle. On va donc essayer d’en faire bon usage. »

Du coté de Telidjé, c’est El Hadj Mamadou Bah, un des notables de la localité qui a réagi à notre micro: «l’électrification de notre quartier contribuera à réduire l’insécurité et ses dérivés. Comme vous pouvez le constater, les citoyens s’impatientent pour alimenter leur habitation. C’est vraiment un ouf de soulagement et c’est une grande joie.»

Malgré cette extension, on dénombre à ce jour 11 quartiers de la commune urbaine de Labé qui continuent à broyer le noir. Un projet d’électrification en faveur de ces secteurs serait en cours, rapporte Dieng Oumar Baïlo. «L’EDG a envoyé une équipe depuis Conakry et on a fait le tour de tous les quartiers qui ont manifesté le désir d’avoir le courant, ceux-ci ont été recensés. Chaque quartier a fait sa demande et les missionnaires sont rentrés avec. C’est un projet qui est là, je ne sais pas quand cela aura lieu mais on a recensé tous les quartiers et les responsables des quartiers sont informés de Telidjé à Poreko jusqu’à Sala », soutient-il

En tenant compte des multiples délestages enregistrés quotidiennement dans la cité de Labé, plus d’un observateur se demande avec cette extension si la Guinéenne d’électricité pourra soulager ses clients qui continuent à s’accumuler.