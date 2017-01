La passation de service entre le Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo, préfet sortant et le nouveau préfet de Labé, Elhadj Safioulaye Bah à eu lieu ce jeudi 5 janvier 2017. Initialement prévu à 9 heures dans la salle de conférence de la préfecture, la cérémonie ne s'est finalement tenue qu’à 12 heures à l'amphi de l’ENI-CFP. C’était en présence du gouverneur de région, des cadres de l’administration, des leaders religieux, des acteurs de la société civile.

Le bal des discours a été ouvert par celui du Secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG). Dans son intervention, Elhadj Lamine Sangaré a fustigé une tentative de musellement des travailleurs avant d'ajouter: " 1993-2017, 24 ans que Dieu nous donne la chance de participer à des passations de services. 2008-2017, voilà 11 ans que les travailleurs nous ont toujours mandaté pour exprimer leurs sentiments ou leurs positions par rapport aux grands événements dans la région de Labé. Mais c'est pour la première fois qu'une autorité veut nous fermer la gueule au nom d'une structuration qu'elle veut nous coller. L'avenir nous édifiera. Cependant, aux préfets sortant et entrant, nous souhaitons à chacun d'entre eux, un bon séjour de travail dans la préfecture où chacun est nommé."

Le Sous-préfet de Popodara, Aly Konaté a, au nom des administrateurs civils, souhaité la bienvenue au préfet entrant Elhadj Safioulaye Bah avant de faire ses adieux au Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Bah.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine a remercié le Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo pour avoir accompagné l'équipe communale dans l'exercice de la tâche qui lui a confiée. Il a également exhorté Elhadj Safioulaye Bah à épouser le même comportement.

C'est avec un cœur triste et les larmes aux yeux que je prends la parole aujourd'hui pour vous faire mes adieux, a lancé le Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo. "Cela fait 4 ans que je suis à la tête de la préfecture de Labé grâce à la confiance du président de la République et grâce au soutien et à la participation de toutes les couches sociales de notre localité. Donc, je vous exprime toute ma gratitude’’, a-t-il déclaré avant d’inviter les cadres à accompagner son successeur, Elhadj Safioulaye Bah dans sa nouvelle mission.

Elhadj Safioulaye Bah a tenu, de son côté, à remercier le chef de l'Etat pour la confiance qu'il a portée de nouveau en lui avant de rassurer la population de Labé pour laquelle il compte œuvrer pour l’accomplissement de son développement.

"C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici devant vous et je sais que je suis attendu par les populations de Labé. Je remercie tout d'abord Dieu, mes parents et ensuite le président Alpha Condé pour l'immense confiance qu'il a placé en moi en me ramenant ici. Je prie Dieu de m'accompagner pour ne pas décevoir cette confiance et à la satisfaction de nos administrés. Donc, pour réussir ma tâche, j'ai besoin de votre soutien quel que soit votre bord politique. Je tends la main à tous les citoyens de Labé. Je ne suis pas là pour me venger, personne ne m'a rien fait. Au contraire, je suis ici pour aider au développement de notre préfecture avec l'aide du gouvernement de la République sous la conduite du président de la République Alpha Condé. Je vous affirme que le gouvernement et le président ont l’intention d'aider Labé. Mais pour cela je vous demanderai de ne pas écouter ceux qui disent que le président ne nous aime pas, qu'il est ethnocentrique. Il est temps que Labé réclame sa part du revenu national et le Chef de l’Etat qui le partage, a l’intention de nous accompagner", a affirmé le nouveau préfet.

Dans son intervention, Elhadj Safioulaye a fait savoir qu'il ne fera pas de promesses qu'il ne pourra pas tenir mais, il compte se battre pour que le reste du bitume octroyé à Labé par l'Etat guinéen depuis sous le CNDD, soit restauré afin que la voirie urbaine change de visage.

Candidat indépendant déclaré à la mairie de Labé, Elhadj Safioulaye Bah a fait le 23 décembre 2016 son come-back à la tête de la préfecture qu’il avait quittée, il y a quatre ans. Il reste à savoir maintenant s'il saura à la hauteur des attentes, à la fois, de son mandant et de ses administrés.