Sur le terrain de la publicité à Labé, la mairie et le bureau local de l’Office guinéenne de la publicité (OGP) se regardent en chien de faïence. Ce, depuis la récente mise en place du bureau régional de l’office guinéenne de la publicité (OGP), a constaté Guinéenews.

Ayant des intérêts communs dans bien d’endroits, il arrive parfois que l’une des institutions bloque une activité publicitaire validée par l’autre. C’est le cas d’une animation publique de la société de téléphonie orange Guinée qui a failli être annulée récemment par la délégation spéciale pour non-paiement de la quittance communale.

«Effectivement, la société orange est venue s’installer au carrefour Sassé dans le cadre d’une publicité. À un moment donné, un conseiller de la délégation spéciale est allé les rappeler à l’ordre. Ils ne peuvent pas s’installer sur l’emprise ou les voiries urbaines sans l’avis de la délégation spéciale, autrement dit de la commune urbaine », a expliqué Morou Sow, membre de la délégation spéciale de Labé.

Toujours selon lui, la procédure normale n’a pas été respectée. Parce que, a-t-il indiqué, la commune est la seule à être habilitée à donner une autorisation d’occupation d’un espace public. «Cette autorisation est suivie d’une quittance car, il faut payer quelque chose à la communauté », a martelé Morou Sow de la délégation spéciale.

Après avoir reconnu la validité de l’autorisation en question, Mamadou Binani Bah, le directeur régional de l’OGP a voulu rappeler la commune à l’ordre en ces termes : «la commune doit savoir que les deux activités sont distinctes. Réellement, pour tout ce qui est occupation publique, cela relève de la responsabilité de la commune. Mais tout ce qui est publicité, déambulation sonore, sont des activités qui relèvent de l’OGP.»

L’un dans l’autre, a-t-il précisé, une solution provisoire aurait été trouvée entre la délégation spéciale de Labé et l’agence régionale de l’office guinéenne de publicité. «Il y a eu un malentendu mais c’est déjà réglé. C’était par rapport à l’occupation publique. Dans leurs activités, Orange est en train d’occuper certains lieux publics tels que Sassé et le carrefour Tinkisso. La commune a réclamé ses droits et c’est normal par rapport à l’occupation, ils ont le droit de réclamer », a-t-il reconnu.

Désormais les institutions et sociétés de la place devront s’attacher de l’autorisation de la délégation spéciale et de l’agence locale OGP avant toute activité publicitaire dans la commune urbaine de Labé.