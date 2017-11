La SENACIP continue de plus belle dans les écoles de Faranah

La Semaine nationale de la citoyenneté et la paix (SENACIP) continue à grand pas sur fond d’innovation dans la ville de Faranah. Après le lancement officiel des activités, la matinée du jeudi, 2 Novembre 2017 a été ponctuée par une série de conférences-débats à l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah, au Collège-Niger et au Lycée Régional d’application Gamal Abdel Nasser.

Des conférences-débats qui ont regroupé non seulement les étudiants mais aussi les élèves du secondaire, les enseignants- chercheurs, les encadreurs d’écoles et les acteurs de la société civile.

Présidée par le préfet, cette conférence-débat à l’Institut a vu la participation du Maire, de la Directrice préfectorale de l’action sociale, la promotion féminine et de l’enfance, du Directeur Général dudit Institut, du Directeur préfectoral de la jeunesse.

En plantant le décor de la rencontre, le Directeur national de la réconciliation et de la solidarité, Souleymane Cissoko a rappelé que les activités de la semaine nationale de la citoyenneté visent à contribuer à la promotion des attitudes et comportements respectueux des institutions, des lois du pays et du vivre ensemble.

De son côté, le conférencier (Enseignant chercheur dudit Institut), Mamady Diaby après avoir retracé l’historique de l’institutionnalisation de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, a dans son exposé, précisé que cet évènement a pour objectifs principaux :

– Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la culture de la paix,

– Promouvoir une citoyenneté responsable pour formuler la culture du civisme et de la tolérance chez nos compatriotes,

– Sensibiliser la population sur les paroles cardinales de savoir vivre ensemble, du respect réciproque, du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens,

– Renforcer la prise de conscience de chacun sur l’importance de la stratégie de la citoyenneté et de la paix pour la construction d’une nation démocratique.

Ces débats houleux entre étudiants et conférencier très participatifs ont été marqués par des questions et réponses autour des notions comme : la nation et ses caractéristiques, le citoyen et ses responsabilités.