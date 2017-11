La Semaine de la Citoyenneté débute en fanfare au Palais du Peuple

Placé sous le thème central : « le citoyen dans la construction de la nation », la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la Paix (SENACIP) a été lancée en grande pompe ce mercredi au palais du peuple par le Premier ministre Mamady Youla. C’était en présence des membres du gouvernement, des représentants des partis politiques, de la société civile, mais aussi des représentants du corps diplomatique…

Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie de lancement. Et c’est le gouverneur de la ville de Conakry qui a ouvert le bal. « Chers citoyens, il y a juste 12 mois, quand à la même place, fils et filles de Guinée, actrices et acteurs de la vie sociale et économique, nous consacrions une matinée d’engagement individuel et collectif suivi d’une semaine de déploiement auquel nous avons souscrit, tous ensemble, pour gagner la bataille du civisme et de la citoyenneté », a rappelé le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura qui a précisé que cette année, les Guinéens s’engagent encore en faveur de la citoyenneté et de la paix, mais cette fois-ci, à travers le thème : « le citoyen dans la construction de la nation ».

Au nom de la société civile, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la société civile guinéenne (CNOSCG), a souligné que le thème de cette deuxième édition est pertinent, factuel et significatif. Mais pour l’activiste de la société civile, comprendre ce thème est encore mieux. D’après Dr. Kourouma, la Semaine devrait être l’occasion pour les Guinéens de se poser les questions pour recoller « les brèches naturelles, artificielles et temporaires dans leur vie d’ensemble ».

Pour sa part, la coordinatrice du système des Nations unies en Guinée, Séraphine Wakana, a exprimé la satisfaction des partenaires au développement de la Guinée de prendre part à cette Semaine de la citoyenneté et de la paix (SENACIP). D’autant plus que cette Semaine vise à démontrer l’engagement du gouvernement guinéen à promouvoir l’Etat de droit et la consolidation de la paix.

Le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, initiateur de la SENACIP, a d’abord réitéré sa fierté d’être Guinéen. Pour lui, la Guinée est belle. Mais elle n’est davantage belle que lorsqu’elle est une nation. Gassama Diaby a ensuite rappelé que l’objectif de la SENACIP n’est pas d’inventer le citoyen en une semaine, mais plutôt de rappeler à chacune des composantes de la nation guinéenne l’exigence du civisme, l’impératif du civisme, de la solidarité et de l’unité en Guinée

Nous y reviendrons.