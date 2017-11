La Semaine de la Citoyenneté célébrée dans une ambiance bon enfant à Bruxelles

La Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix(SENACIP) à son cinquième jour a été organisée à Bruxelles dans les locaux de l’ambassade de la république de Guinée au Benelux et auprès de l’union européenne (UE).

Sur invitation de l’ambassade, de nombreux guinéens, des associations, des ONG, les partis politiques, la société civile des trois pays du Benelux (Belgique, Nederland, Luxembourg) se sont rendus à la chancellerie de la Guinée le dimanche 5 novembre 2017.

D’entrée, l’ambassadeur Ousmane Sylla en compagnie du premier Conseiller, Aliou Diallo, et de madame la consule Agnès Touré a remercié au nom de ses collègues ceux qui ont accepté de répondre favorablement à l’invitation malgré que c’est un dimanche, jour dédié au repos.

Rappelant que la SENACIP est une initiative du ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Karifa Gassama Diaby, l’ambassadeur dira que “l’objectif de la rencontre est d’échanger autour de la citoyenneté, de l’unité nationale, du renforcement de la paix sociale, du vitre ensemble.”

Ensuite, Mr Sylla a déploré le fait que les guinéens n’ont plus de respect pour l’autorité de l’Etat, le policier n’inspire plus la peur, l’enseignant n’a plus de considération, l’instruction civique n’est plus enseignée dans les écoles.

Citant l’exemple du Rwanda et du Ghana, il a lancé une invitation aux guinéens à cultiver l’amour, la paix et l’esprit de tolérance, le respect de l’autorité de l’Etat sans quoi on ne peut construire une nation démocratique solide.

De passage à Bruxelles en provenance du Canada, Dr Mohamed Bérété secrétaire général de l’Assemblée Nationale (AN) a pris part à cette rencontre pour, dit-il apporter sa contribution, à cette semaine nationale de citoyenneté et de la Paix qui va avoir lieu chaque année.

Pour sa part, il dira que le problème de la Guinée est le fait que les citoyens ne font pas une démarche autonome pour prendre connaissance du contenu des lois. Car, insiste-il, vous ne pouvez pas respecter la loi, l’Etat, les espaces publics, les libertés des autres, etc. si vous ignorez ce que la loi a prévu à cet effet.

A la question de savoir pourquoi élaborer et voter autant des lois si elles sont mises aux oubliettes dans les tiroirs de l’Assemblée Nationale, Dr Berété se défendra en disant que son institution n’est pas chargée de faire appliquer les lois mais c’est plutôt le rôle du gouvernement de veiller à l’application stricte des lois.

Pour cela, il faut avoir un arsenal juridique fort pour contraindre les uns et les autres à respecter et à faire respecter les lois de la république, recommande-t-il enfin.

La rencontre s’est terminée par une série de questions réponses, des suggestions, des critiques, bref un débat riche autour de comment arriver à faire comprendre aux guinéens leurs droits et les devoirs civiques avec une démarche pacifique.