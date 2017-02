Intervenu depuis plusieurs semaines, l’arrêt dans la production de la carte d’identité nationale au commissariat central de police de la commune urbaine de Labé cause assez de désagréments aux citoyens qui manifestent le besoin. Un manque de timbre serait à la base de cette situation, a appris Guinéenews de source officielle.

« C’est mon cinquième passage en trois semaines à la police mais la production n’a toujours pas repris sous prétexte qu’ils n’ont plus de timbre. Ma dernière carte a expiré et il me faut impérativement une nouvelle carte pour continuer mes activités » a fustigé Barry Amadou, opérateur économique basé à Labé.

Au commissariat central de police de Labé, le commandant Bah Mamadou Dian parle d’une rupture: «c’est une petite rupture parce qu’il faut lancer la commande et c’est cette commande qu’on attend. Au fait c’est les timbres qui ont fini et le trésorier régional de Labé est à Conakry pour récurer la commande » explique-t-il.

Malgré ce manque de timbre, des agents du même service continuent à produire des cartes dans les couloirs de la police de Labé. « On ne sait par quelle magie, des travailleurs du commissariat arrivent toujours à produire des cartes avec un prix hors du commun parce qu’ils réclament plus de cent mille francs par carte. C’est grave et malhonnête » condamne Amadou Diakhaby.

Rencontré aux alentours du commissariat, Kerfalla Kouyaté explique dans quelles conditions il a confectionné sa carte : « arrivé à la police j’ai trouvé plus de sept personnes à la porte me demandant mes dossiers pour faire la carte d’identité. Ils m’ont d’abord demandé de payer 40 000 GNF, j’ai payé ; ensuite 30 000 GNF j’ai également payé. Au fait j’ai payé plus de 90 000 GNF pour une seule carte d’identité » témoigne cet autre citoyen.

Les reporters de Guinéenews ont à l’occasion rencontrée sur place plusieurs autres citoyens qui estiment ne pas être en mesure de débourser 100 000 GNF pour une seule carte d’identité et préfèrent attendre la reprise normale du trafic.