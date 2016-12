Le désastre en Méditerranée des immigrants clandestins qui meurent par centaines, est une méchante épine dans le pied et dans le moral des Etats du nord et du sud.

La presse devrait mesurer sa responsabilité dans le traitement de certains sensationnels. Dans ce cas précis, la sensation encourage au drame et à la suspicion entre les Etats. L’ignorer est un manque de discernement et surtout de culture, ce que les gens de la HAC n’hésiteraient pas de qualifier de déontologie et d’éthique à un niveau un peu plus élevé.

Ainsi, quand des Guinéens avaient été expulsés d’Angola pour divers faits, on a entendu la presse abonder, pas qu’elle, malheureusement, dans le même sens que les expulsés, mettant un accent particulier sur la contribution de l’armée guinéenne et des soldats tombés sur le champ de bataille pour la libération de ce pays et on a même entendu parler d’ingratitude de la part des Angolais.

La question que l’on doit se poser est de savoir si la Guinée révolutionnaire avait consenti des sacrifices à la libération de l’Angola pour que des Guinéens désœuvrés viennent l’envahir économiquement quarante ans après, afin de ternir son sacrifice ? Si la Guinée était un pays sans aucune ressource, cela pouvait encore tant soit peu se comprendre, mais un pays de cocagnes où les hommes refusent de trouver des initiatives pour travailler…

En Libye, des migrants africains, qui savent exploiter des opportunités et faiblesses politiques comme personne, avaient été expulsés, certaines presses avaient criaillé fort et ont fait du bruit sur le racisme et sur le prétendu panafricanisme de Kadhafi qui briguait la présidence de l’UA. Cela avait encouragé les migrants à y aller mais, la Libye actuelle est une terre brûlée, personne ne s’y hasarde. Tout ce vilain monde a reflué vers le Maroc. Envahi à son tour, le Maroc avait procédé de la même façon. Pour des raisons évidentes, même certaines presses avaient traité le sujet avec beaucoup de retenues. Les migrants n’avaient pas baissé les bras mais, ils avaient été dissuadés dès la première vague d’expulsion et surtout par le grillage de 25 mètres de haut. Voilà que l’Algérie asphyxiée en fait de même. Avec l’aide des médias, on en sait un peu plus sur la manière musclée d’expulsion, et probablement avec un peu d’affabulation de la part des rapatriés pour attirer une compassion des autorités sur leur cas. Ils en ont même profité pour faire des reproches et réclamations, se plaignant que les autorités n’ont même pas daigné leur rendre visite pour s’enquérir de leur état, qu’ils n’ont pas reçu de bons repas. Dans leur esprit, avoir été traités de façon brutale en Algérie mérite d’être dorlotés comme des héros, alors qu’ils ont apporté l’opprobre avec eux.

C’est justement cela que la presse devrait leur faire comprendre et non leur tendre le micro pour leur servir de tribune.

Ceux qui reviendront enchaînés, en charter, s’ils bénéficient des mêmes attentions de la presse, la route de l’immigration n’est pas prête de se vider. Ce seul facteur suffit à mettre les Etats dans leurs petits souliers. Le niveau de la mauvaise gouvernance de chaque pays se mesure par le nombre de migrants rapatriés. Bien malheureusement, la presse en prend part, inconsciemment, en voulant être présente sur tous les tableaux.