Sa majesté, le roi Mohammed VI est arrivé ce jeudi soir à Conakry pour une visite de 48 heures. Cette visite du Souverain Chérifien qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement de la coopération et de l’amitié entre la Guinée et le Maroc, revêt d’importants enjeux sur lesquels la ministre des Affaires Etrangères, Makalé Camara revient dans cet entretien qu’elle a accordé à Guinéenews aussitôt après l’arrivée du roi Mohammed VI. Lisez :

«Le Roi Mohamed VI est présent à Conakry dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Vous savez que le Maroc et la Guinée ont une amitié séculaire qui s’est matérialisée par la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à l’époque avec le roi Mohamed V. Aujourd’hui, le roi Mohamed VI est là pour sa deuxième visite depuis que le président Alpha Condé a été élu à la magistrature suprême du pays. Quand il est venu pour la première fois, il y a eu des conventions signées dans le secteur privé aussi bien dans le secteur public. Nous sommes au renouvellement. D’autres accords vont être signés et sont qui sont à peu près une dizaine. Ces accords vont toucher les secteurs agricoles, le secteur de l’aménagement et de l’assainissement de la ville. En ce qui concerne l’assainissement de Conakry, mais aussi il y a des dons d’engrais au secteur de l’agriculture. Il y a aussi le secteur de l’enseignement, celui de l’énergie ainsi le domaine des logements. Ce sont ces accords vont être examiné à la faveur de cette visite.»

Propos recueillis par Camara Moro Amara