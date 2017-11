La ministre de l’Economie: «le poids du passé nous empoisonne énormément et empoisonne aussi notre secteur privé»

En marge de la deuxième édition du forum international sur les Finances Publiques la ministre de l’Economie et des Finances, Maladho Kaba a tenu à mettre un accent sur le poids de la dette intérieure sur l’économie mais surtout le secteur privé.

Selon la ministre de l’Economie, le gouvernement a accompli de grands pas à travers l’organisation des audits, une action qui permettra de commencer à désintéresser ses créanciers.

«…Le poids du passé nous empoisonne énormément et empoisonne aussi notre secteur privé… La Guinée est un pays qui a un besoin important d’investissements. Car, la première richesse qui est la mobilisation des ressources intérieures n’est pas suffisante. Donc au-delà, il faut s’endetter. Il faut financer des investissements productifs pour permettre de faire croître le gâteau et qui, à son tour, permettra de rembourser demain cette dette pour ne pas hypothéquer l’avenir des générations futures », a-t-elle indiqué.

Parlant de la coopération multilatérale, la ministre de l’Economie a martelé que la Guinée a procédé à une prise de conscience économique et financière face aux conditions d’accompagnement des institutions de Bretton-Wood. «La Guinée a aussi montré qu’elle ne suivait pas le FMI et la Banque Mondiale, l’accord que nous avons conclu récemment avec les services du FMI le prouve à qui mieux-mieux. Nous avons exigé un programme taillé sur mesure pour la Guinée et c’est ce que nous avons obtenu», a confié la ministre de l’Economie et des Finances qui estime qu’il est possible d’exiger que les appuis dont nous bénéficions soient les plus adaptés possibles à nos besoins pour pouvoir atteindre nos objectifs économique et social .