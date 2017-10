La marque Itel mobile souffle ses 10 bougies avec l’émission de deux nouveaux produits

2007 – 2017. Cela fait 10 ans depuis que la marque chinoise de téléphonie mobile itel existe sur le marché mondial. Tout un chemin parcouru, avec d’énormes progrès. A la faveur donc de la célébration de cet élogieux parcours, les responsables d’itel mobile ont célébré ce samedi 28 octobre le 10e anniversaire de leur société, dont l’implantation en Guinée remonte à 2013.

La fête a été auréolée de la présence de plusieurs invités de marque, outre les distributeurs et clients de la marque. Dans son discours de circonstance, le directeur d’itel mobile en Guinée a indiqué que depuis l’existence de la société, elle est aujourd’hui en mesure de se targuer d’une croissance soutenue, sans connaître le moindre échec. Notamment par la qualité de ses produits, par la structuration de ses équipes, et surtout par son innovation en termes de marketing.

M. Kenmoe Jacques a saisi l’opportunité pour informer l’assistance de la mise à disposition de deux nouveaux produits dotés d’une performance inégalable sur le marché de téléphonie mobile actuellement en Guinée. C’est le S12 et le S32.

« Et aujourd’hui, puisque nous parlons de S12 et S32, pour ceux qui connaissent l’historique, notre premier Smartphone a été très apprécié déjà tant au Cameroun, au Nigeria qu’au Rwanda. Et depuis les 4 années déjà que nous opérons en Guinée, nous avons offert des téléphones aux clients dont la satisfaction va de manière croissante. Pour ceux qui ont utilisé le S11 et le S31, ils ont été très satisfaits. Et aujourd’hui, nous leur présentons un produit dans la même logique, mais de manière plus performante. C’est pourquoi nous avons décidé de célébrer les 10 années de présence d’itel sur marché, et en même temps leur présenter nos deux nouveaux produits que sont le S12 et le S32 », a-t-il déclaré.

« Désormais, poursuit M. Kenmoe, on parle de S12 et de S32. Pour l’innovation, nous avons des doubles cameras avec selfie. Sur la camera frontale, une seule camera, mais deux sur le fond, avec le capteur d’empreinte digitale réglé à 360° ».

Autant dire que tel que soit l’angle sur lequel le doigt touche le capteur d’empreinte digitale, le porteur peut soit verrouiller, soit déverrouiller son téléphone, prendre des photos avec l’empreinte digitale, et surtout protéger les informations dans le téléphone. Avec ces nouveaux produits, l’on peut également verrouiller certaines applications comme la messagerie, le compte Facebook, Twitter, WhatsApp. Une innovation dont seront sans doute satisfaits les clients d’itel, ont rassuré les responsables de la société.

De la connectivité

En termes de connexion, itel mobile estime avoir fait une comparaison de ses différents produits avec les autres marques sur le marché, avec une équipe de test et un département de qualité d’environ 1000 personnes à ce jour.

« Nous effectuons plusieurs tests avant de mettre un produit sur le marché. Ce qui fait qu’en termes de connexion, nos produits sont les meilleurs sur le marché. Non seulement nous offrons des téléphones avec de bonnes cameras avec lesquelles vous pouvez faire de très bonnes photos même avec une faible luminosité avec nos produits S12 et S31 », s’est vanté le directeur Guinée de la marque.

La société verse donc sur mettre sur le marché guinéen de téléphonie deux versions : une version 3G standard et une version 4G LTE, avec une parfaite connexion. C’est pourquoi elle conseille l’ensemble des consommateurs, même ceux qui n’utilisent pas encore ses produits, de ne pas écouter la bonne nouvelle, mais d’essayer ses produits. Comme cela, ils pourront vivre leur propre expérience.

A partir de ce samedi 28 octobre, les potentiels clients intéressés peuvent faire leur commande chez les commerciaux. Et d’ici la fin de la nouvelle semaine qui s’annonce, sur l’ensemble du territoire national, et à un prix « très » abordable.

Du taux de pénétration et perspectives d’itel en Guinée

S’inspirant d’une réflexion d’un philosophe, Kenmoe Jacques a rappelé que le bon sens est la chose la mieux partagée. « Quand vous faites le tour de la Guinée, vous n’allez pas faire 20 mètres sans voir un téléphone itel ou une boutique itel. Ce qui sous-tend que notre taux de pénétration aujourd’hui en Guinée est largement supérieur à 60%. Et nous espérons dans les 5 prochaines années, atteindre un taux de pénétration de 80% dans le marché guinéen », s’est-il fixé comme challenge.

« Aujourd’hui, notre vision du futur est claire. Comme nous l’avons présenté, nous avons une bonne lisibilité sur ce qui va se passer en termes de caractéristiques de qualité dans le domaine de la téléphonie dans le monde. Nous réserverons toujours à nos consommateurs des produits. Nous continuerons à les écouter pour pouvoir mettre à leur disposition des produits toujours plus performants. Aujourd’hui, nous sommes suivis par plus de 3 millions de fans sur Facebook. Ce qui veut dire que nous interagissons vraiment avec nos consommateurs et nous espérons continuer ainsi pour écouter nos clients et adapter nos produits à leur demande avec des prix battant toute concurrence », a conclu l’orateur.

La cérémonie a pris fin par la récompense des distributeurs, des meilleurs clients venus de partout à travers le pays, ainsi que de deux membres du staff de management de la société.