Le Tribunal de Première Instance de Dixinn a condamné jeudi 22 décembre, un certain Saïkou Amadou Baldé poursuivi pour détournement de numéros ou de lignes au préjudice de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT). Pas de peine de prison. Mais, la peine pécuniaire est très lourde : 150 millions de francs guinéens d'amendes et 100 millions au titre des dommages et intérêts.

Pour sa décision, le juge du Tribunal de Dixinn, s'est fondé sur le code pénal mais aussi sur la loi L/018 du 13 août 2015 relative aux télécommunications en Guinée.

Saikou Amadou Baldé, dans le box des prévenus au moment de la lecture de la décision, était apparemment abattu par la sentence du tribunal de Dixinn. Il pourra tout de même interjeter appel.

Il faut signaler Saikou Amadou Baldé était en prison depuis son arrestation à Conakry, il y a quelques mois. Durant le procès, le prévenu a plaidé non coupable.