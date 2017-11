La Guinée à Paris pour une levée de 13,7 milliards $ pour booster sa croissance

La capitale française, Paris, abrite du 16 au 17 novembre, une table ronde pour convaincre les partenaires financiers de la Guinée à lever des fonds pour financer le Plan national de développement économique et social (PNDES) du pays d’ici 2020.

Organisée par la Guinée, cette table ronde de deux jours connaîtra la présence du président Alpha Condé, en provenance de la COP 23 à Bonn en Allemagne où il a appelé en faveur du financement de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Outre le président guinéen, près de 300 invités y sont annoncés. Ce sont des institutions financières internationales, des banques et fonds d’investissements, des agences de coopération, du secteur privé ou encore des représentants de pays partenaires comme la France, l’Allemagne, les USA, la Chine, la Russie ou l’Inde.

Selon les techniciens guinéens, ce plan, qui s’étend sur quatre ans (2016- 2020) pour un coût estimé à 13,7 milliards de dollars repose sur quatre piliers : la promotion de la bonne gouvernance, la croissance économique, le développement du capital humain et une gestion durable des ressources naturelles.

Interrogée par l’AFP, la ministre du plan et de la coopération internationale, Mme Kanny Diallo, a laissé entendre que le plan national de développement de 13,7 milliards de dollars sera financé à 30% par le budget national, à 38% par « des partenariats public-privé », et le solde de 32% par des partenaires économiques et financiers.

« A travers ce plan, nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance à deux chiffres en 2020″, soit près de 10%, contre 6,6% en 2016 et 6,7% attendu cette année, a-t-elle confié à l’AFP. Un « objectif qui nous apparaît faisable compte tenu des investissements prévus », a-t-elle encore rajouté.

Toujours selon la ministre citée par l’AFP, ce plan prévoit, par exemple, la « construction de routes, de chemins de fer, la construction de barrages qui contribueront à la mise en valeur du potentiel hydro-électrique de la Guinée », dit- elle. « Il s’agit de « diversifier l’économie. Nous ne voulons pas nous contenter, par exemple, de la production du secteur minier », a-t-elle déclaré.

Sont enfin inclus dans ce programme, des travaux de voirie, l’assainissement des villes et la mise en œuvre de projets sociaux visant l’amélioration à l’accès à la santé et à l’eau potable et la construction d’universités pour renforcer le système éducatif.