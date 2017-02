Mlle Condé Boba, gagnante du concours selfie a reçu son prix ce vendredi 17 février des mains de la Responsable Marketing et Services de la société TOTAL Guinée. Elle a eu droit à une Tablette de marque Samsung comme récompense, a-t-on constaté sur place.

Selon Mme Aïssatou Diallo, Responsable Marketing et Services de Total a rappelé que son entreprise a été le sponsor officiel de la CAN Gabon 2017. « Dans toutes les filiales, on a eu à organiser le concours Selfie. On avait promis de récompenser les gagnants. Ainsi, notre première gagnante reçoit ce matin, une tablette », a-t-elle déclaré.

Chez la gagnante Boba Condé, c’est la satisfaction totale. «Je remercie Dieu ainsi que la société TOTAL. Je suis vraiment contente et très émue. Ce geste me procure un énorme plaisir et c’est pourquoi je réitère ma confiance à TOTAL. Parce que quand j’incitais mes amis à voter pour moi, beaucoup parmi eux me disaient que ce concours n’était pas crédible. Aujourd’hui, c’est l’occasion de leur marteler que le label TOTAL est toujours synonyme de confiance totale. Je viens de recevoir mon cadeau et sincèrement les mots me manquent », a-t-elle confié avec un air plein de bonheur.

Le principe du jeu étant de rafler plus de votes que possible, notre gagnante s’est vraiment activée sur les réseaux sociaux où le soutien de 250 amis lui ont permis d’avoir la première place. « J’ai toujours cru en ce jeu et j’ai toujours tenté ma chance. C’est ainsi que j’ai joué et envoyé le lien pour pouvoir voter pour moi. J’ai pu obtenir 250 votes et je profite de l’occasion pour leur dire un grand merci pour leur soutien», dit-elle.

A souligner que cinq autres gagnants du jeu Selfie recevront également très prochainement des lots de cadeaux surprise de la part de la société TOTAL, organisatrice de ce concours et sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).