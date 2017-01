Dans l’une de nos précédentes dépêches, des conducteurs de taxi-moto de la ville de Labé, ont exprimé leur mécontentement face à la gestion financière de leur bureau qu’ils accusent d’avoir augmenté abusivement le prix des gilets et détourné une bonne partie des taxes mensuelles.

Contrairement à leurs dernières manifestations qui s’étaient soldées par plusieurs dégâts matériels et des blessés, les jeunes protestataires voulaient cette fois-ci suivre la procédure légale pour se faire entendre. C’est ainsi qu’ils avaient rédigé un mémorandum dont des copies allaient être adressées aux autorités de Labé pour information.

Devant cette attitude, le bureau du syndicat de taxi-motos de Labé a aussitôt réagi en mettant aux arrêts deux leaders du mouvement de contestation. Mamadou Madiou Diallo et Mamadou Diouldé Balde ont été respectivement interpellés le 11 et 12 décembre 2016 et conduits à la Sûreté régionale de Labé où ils auraient été entendus sur PV (procès verbal) avant d’être déférés quelques heures plus-tard à la prison civile de Labé.

Invité ce jeudi dans l’émission Hallen Fopp de la radio espace Foutah, Mory Diakité, le Secrétaire général USTG (Union syndicale des travailleurs de Guinée), a déclaré que ces deux jeunes sont poursuivis pour ‘’campagne d’intoxication’’. Sur la destination des cent millions de recettes mensuelles, il a indiqué que «les problèmes des taxis-motos se règlent au syndicat des taxi-motos ».

Par ailleurs, toutes nos tentatives pour avoir la version de la direction de la Sûreté régionale de Labé, restent pour le moment infructueuses sur ces interpellations.

Affaire à suivre !