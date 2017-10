LA FONDATION TONY ELUMELU S’APPRETE A ORGANISER LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT D’ENTREPRENEURS AFRICAINS DE TOUS LES TEMPS

LAGOS, Nigeria, October 6, 2017

LE 3E FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT ANNUEL DE LA FTE SE DÉROULERA LES 13 ET 14 OCTOBRE À LAGOS, AU NIGERIA

1 300 ENTREPRENEURS, CHEFS D’ENTREPRISE ET DÉCISIONNAIRES POLITIQUES AFRICAINS DE 54 PAYS Y PARTICIPERONT

La Fondation Tony Elumelu (FTE), la plus grande entreprise philanthropique d’Afrique dédiée à catalyser l’entrepreneuriat, a annoncé aujourd’hui que le 3[e] Forum de l’entrepreneuriat annuel de la FTE, rassemblement annuel le plus diversifié de PME et d’entrepreneurs africains, se déroulera les 13 et 14 octobre à Lagos, au Nigeria.

C’est la première fois que l’invitation à ce Forum annuel s’étend au-delà des 1 000 Entrepreneurs Tony Elumelu de la cohorte 2017 pour inclure des PME, des médias, des hubs, des incubateurs, des universitaires et des investisseurs triés sur le volet, en provenance de diverses nations à travers l’Afrique, de Maurice au Kenya en passant par le Cap-Vert et beaucoup d’autres. Les PME rassemblées bâtiront des réseaux, partageront des connaissances, entreront en contact avec des investisseurs et se lieront à des chaînes d’approvisionnement d’entreprise.

« Depuis le lancement du Programme d’entrepreneuriat de la FTE, et en engageant 100 millions USD pour habiliter 10 000 entrepreneurs africains en une décennie, nous avons dévoilé la force de développement la plus puissante de notre continent, à savoir ses entrepreneurs », a déclaré Tony O. Elumelu, CON, fondateur de la FTE. « En seulement 3 ans, nos 3 000 premiers entrepreneurs ont créé des dizaines de milliers de postes et généré des richesses considérables. Les 13 et 14 octobre, la communauté mondiale de l’entrepreneuriat se réunira à Lagos pour bâtir une Nouvelle Afrique, un continent florissant et autonome capable de reproduire les résultats de notre Programme révolutionnaire. »

Ce Forum de deux jours se composera de panels pléniers, de masterclasses, d’opportunités de réseautage spécifiques au secteur et de forums axés sur les politiques visant à permettre la croissance commerciale de l’Afrique.

Parminder Vir OBE, présidente-directrice générale de la FTE, a déclaré : « C’est la première fois que nous ouvrons ce Forum annuel pour inclure l’ensemble de l’écosystème de l’entrepreneuriat panafricain. Ce faisant, nous permettons aux communautés des PME africaines de se réunir et d’étendre les possibilités de partenariats intra-africains. Je suis impatiente d’accueillir les investisseurs et les décisionnaires politiques invités lors du Forum, alors que nous habilitons la prochaine génération de chefs d’entreprise africains. »

Les intervenants incluront : Wale Ayeni, International Finance Corporation ; Stephen Tio Kauma, Afrexim Bank ; Andre Hue, AFD ; Stephen M. Haykin, USAID Nigeria ; Heikke Reugger, Banque européenne d’investissement ; Abdoulaye Mar Dieye, Programme des Nations Unies pour le développement.

L’implication de la Fondation dans l’émancipation des entrepreneurs africains est au cœur de la philosophie afro-capitaliste, chère à Tony Elumelu, qui considère le secteur privé africain – et en particulier ses entrepreneurs – comme le véritable catalyseur du développement économique et social du continent.

Lien Livestream : http://bit.ly/TEFforumLivestream @tonyelumelufdn

[email protected], +234-1-277-4641