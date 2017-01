La Fondation Société Minière de Boké (SMB) Consortium a procédé ce vendredi, 20 janvier 2017 à la remise d’un don de livres aux déficients visuels du Centre Sogué, a-t-on constaté.

La cérémonie de remise de ce don composé de cinq exemplaires du livre ‘’Le Petit Prince’’ de l’auteur Antoine De Saint-Exupéry, s’est déroulée dans la salle de spectacle du Centre culturel franco-guinéen (CCFG) sis à la commune de Kaloum.

Un heureux évènement pour les élèves et enseignants aveugles et malvoyants du Centre Sogué qui a eu le privilège de recevoir cinq exemplaires de ce livre sur 1.000 disponibles dans tout le monde entier.

Un bonheur pour la Fondation SMB Consortium d’apporter ce geste d’entraide pédagogique qui contribuera à coup sûr, au décloisonnement de la personne aveugle à travers l’accès facile qui la rapprochera d’une œuvre magistrale de langue française ayant pour vocation de devenir un outil de partage entre voyants et non-voyants, a fait savoir son Secrétaire général, Frédéric Bouzic.

Plus loin, il a fait savoir que ce don est une manière pour la Fondation SMB de lier la parole à l’acte, tel que promis au cours de son lancement officiel, en juillet 2016. Cet engagement d’œuvrer auprès des populations guinéennes se matérialise peu à peu, à travers des actions présentes ou encore le soutien au projet d’envergure Conakry capitale mondiale du livre qui débutera au mois d’avril prochain.

Satisfaite de ce don qui permettra aux élèves de lire en petits points, cet ouvrage le plus connu de Saint-Exupéry, un livre pour enfants dont les niveaux de lecture offrent du plaisir et des sujets de réflexion aux lecteurs de tout âge, la Directrice du Centre Sogué, Delphine Zoumanigui a remercié les donateurs tout en les invitant à nouer un partenariat avec son centre dans le but, d’améliorer la qualité de vie, l’intégration et l’autonomie de ses personnes en situation de handicap visuel.

Etaient présents à cette cérémonie de remise, le Commissaire général de Conakry capitale mondiale du livre, Sansy Kaba Diakité, l’Inspecteur général du ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Klonon Yassy Roger, le Conseiller presse et Représentant du service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, Jean-François Robert et Yann Giraud, le président des Ecrivains de Guinée, Lamine Capi Kamara, la présidente de l’ONG Entraide de Guinée, Mme Catherine qui est entrain également de mettre en place, une bibliothèque pour les élèves et cadres du Centre des aveugles et malvoyants au sein du Centre Sogué. Ils ont tous, à tour de rôle, apprécié ce geste humanitaire de la Fondation SMB tout en invitant les bénéficiaires à utiliser à bon escient.