La CPI peut-elle reprendre le dossier 28 septembre ? Un collaborateur de Bensouda tranche

En Guinée, sur le dossier 28 septembre, les citoyens ont perceptions mitigée de la Justice guinéenne. Pour les insatisfaits, la Cour pénale internationale (CPI) devrait reprendre le dossier à la Justice nationale. Parmi ceux-ci, des victimes du massacre, mais aussi les avocats du célèbre inculpé, le lieutenant Aboubacar Sidiki Diakité, Alias ‘’Toumba’’, qui ont même dit avoir adressé un courrier à madame le Procureur de la CPI. Sauf que pour le moment, bon gré mal gré, ils doivent accepter la justice guinéenne.

C’est du moins ce qui ressort des explications d’un des proches collaborateurs de madame le procureur de la CPI, le magistrat sénégalais Amadi Bâ, chargé de la coopération internationale du bureau du Procureur de la Cour (en octobre, il nous a accordés un entretien en marge de la formation des journalistes ouest-africains sur la justice pénale internationale).

D’abord, Amadi Bâ rappelle que la saisine de la Cour est réservée aux États, au Conseil de sécurité de l’ONU et au Bureau du Procureur de la CPI. Ensuite, en Guinée, explique le magistrat sénégalais à la CPI, les critères permettant à la Cour de se saisir du dossier guinéen ne sont pas réunis.

D’ailleurs, il cite le dossier guinéen comme un exemple de la primauté des juridictions nationales sur la CPI. « Je salue la bonne coopération des autorités politiques, diplomatiques et judiciaires qui gèrent ce dossier et qui coopèrent avec nous sans état d’âme », s’en est-il félicité

Avec plus de 400 victimes entendues, des inculpations et des annonces du ministre de la Justice, le magistrat croit qu’on devrait encore accorder à la justice guinéenne la chance de poursuivre ses actions. Si Amadi Bâ croît à la capacité de la justice guinéenne de conduire ce dossier, c’est parce que, « tous les trois mois, au moins, les analystes de la CPI se rendent sur le terrain pour évaluer l’évolution du dossier guinéen. Et ils se rendent compte que des actes d’instruction sont posés, et qu’il y a un plan d’enquête qui donne des résultats…» Alors, a-t-il largement explicité, ni les juges de la CPI, ni le Bureau du procureur, ne peuvent se permettre d’intervenir dans ce dossier. « Quel est le juge ( de la CPI ), au nom de l’article 17, qui va accepter ce dossier ? Et Fatou Bensouda. Vous pensez que madame le procureur est là à manquer de travail pour prendre un dossier qui va être jugé irrecevable », a interrogé M.Bâ. Pour lui, il n’y a vraiment aucune raison pour la CPI d’intervenir en ce moment dans ce dossier.

Les détracteurs de la justice guinéenne ont pour argument un manque de volonté politique pour juger le dossier du 28 septembre. Le magistrat, lui, préfère parler de la volonté judiciaire. «Nous, nous voyons une volonté judiciaire de finir ce dossier. Je ne lis pas une volonté politique, puisque ce n’est pas elle qui enquête », a réagi Amadi Bâ. ‘’Il faut que les gens sachent que la CPI est complémentaire des juridictions nationales. Et que tout ce qu’elle fait doit être légal…’’, a-t-il indiqué.