La Cour suprême juge irrecevable la requête du Groupe Hadafo Média

La Cour suprême a jugé irrecevable la demande d’annulation de la décision de la HAC suspendant la radio Espace pour une semaine. Le patron du groupe de presse Hadafo Média, Kalil Oularé, réclamait également le paiement de dommages et intérêts estimés à 100 millions de francs guinéens. Mais la Cour a estimé qu’il y a une confusion dans cette demande. D’une part, entre la procédure de référée devant les présidents des juridictions de première instance et d’appel et celle de recours pour excès de pouvoir, et d’autre part, la requête et l’assignation en référé (formulée par la partie civile) sont illégales. » Il convient donc de les déclarer irrecevable « , a déclaré le président audiencier, El Hadj Kanfory Kaltamba.

Evidemment insatisfait de cette décision, l’avocat d’Hadafo Média a estimé incompréhensible les motifs de l’arrêt d’irrecevabilité de la Cour suprême. Me Thierno Souleymane Baldé se souvient d’une décision favorable de la même cour au journaliste Mandian Sidibé. De toute façon, il a déclaré qu’il n’est pas question de baisser les bras.

Il faut signaler que l’avocat général de la Cour suprême a soutenu l’irrecevabilité de la demande de Kalil Oularé.

Une dépêche de Tokpanan Doré et Sékou Sanoh