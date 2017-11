La convocation de Moussa Moise Sylla annulée : les précisions du procureur général

Joint au téléphone, le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, Moundjour Chérif, en réunion avec les procureurs de la république, a donné, ce mardi, des détails liés à l’annulation de la convocation de Moussa Moise Sylla, le directeur général d’Espace TV.

« Je confirme. La convocation est annulée. Le procureur du tribunal de Mafanco me confirme que la convocation est annulée puisque n’étant pas faite dans les règles de l’art. Quand ce sera fait dans les règles de l’art, ils enverront une nouvelle convocation et on vous tiendra au courant. Mais celle-ci n’est pas bien faite. Et le procureur a décidé de l’annuler », a-t-il conclu.

Aux dernières nouvelles, le DG d’Espace TV est convoqué, demain à 9h au PM3 de Matam pour atteinte à la défense nationale.