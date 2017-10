La comparution du couple Dalein annulée : un grand revers pour Bah Oury

Lors de la précédente audience, le tribunal de Dixinn avait émis des convocations, sur accusation du vice-président exclu, Bah Oury, envers dix responsables de l’UFDG, dans le procès de l’assassinat du journaliste Mohamed Diallo, en février 2016.

Il s’agit de : Hadja Halimatou Dalein Diallo, Sékou Chérif Fadiga, le journaliste Amadou Diouldé Diallo, Bano Sow, l’avocat Alseny Aissata Diallo, le député Ousmane Gaoual Diallo, Alpha Boubacar Bah de la cellule de communication et trois autres. Ils sont accusés d’avoir tenu une réunion préparatoire la veille du drame.

Sauf, qu’au moment des faits, par exemple, le vice-président de l’UFDG, Bano Sow et le député Ousmane Gaoual Diallo, étaient hors du pays. L’un était en France et l’autre au Sénégal.

Comme annoncé, le couple Dalein était attendu, hier lundi, au tribunal de Dixinn. Mais ni le chef de l’opposition guinéenne, ni son épouse, personne n’était dans la salle.

Et pour cause ? Le collectif de la défense a réussi à soumettre au juge un certain nombre de dispositions, des articles non seulement relatifs au code de procédure pénale, mais aussi à la loi portant organisation de la profession d’avocat en Guinée.

En conséquence, le tribunal est finalement revenu sur sa décision en annulant purement et simplement la comparution des témoins qu’il avait ordonnée. Donc, tous les témoins cités par Bah Oury, personne n’a comparu.

Un grand revers pour le vice-président déchu.

Et le procès continue.