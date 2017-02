La Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale (CPRN) a conféré, ce jeudi 9 février, avec les acteurs des associations de victimes et ceux des organisations des droits de l’Homme. Objectif : partager avec eux, les résultats et recommandations des consultations nationales dont le rapport a été remis le 29 Juin 2016 au chef de l’Etat, pour une appropriation, a-t-on constaté au palais du peuple de Conakry.

Conformément à leur mandat, le coprésident de la CPRN, Mgr. Vincent Koulibaly, a annoncé qu’ils ont recueilli les avis de plus de 9 000 compatriotes, y compris ceux de la diaspora.

A Mamou, Mgr. Vincent Koulibaly a rappelé qu’ils ont organisé le 6 Décembre dernier un atelier national de vulgarisation des résultats et recommandations de leurs travaux à l’intention des représentants des acteurs impliqués dans le processus des sept régions administratives du pays.

Après cette étape de Mamou, il a indiqué que des sessions de partage sont organisées dans les 33 préfectures et communes pour la démultiplication de la campagne de vulgarisation par les points focaux préfectoraux de la CPRN. «A Conakry, lesdites rencontres couvrent la période du 09 Février au 30 Mars 2017», a-t-il annoncé.

Parlant de sa rencontre avec les associations de victimes et organisations de défense des Droits de l’Homme, Mgr. Vincent Koulibaly a affirmé qu’elle permettra de partager avec eux, les avis, les propositions et les attentes des populations guinéennes qui vivent dans les quatre régions naturelles du pays ou à l’étranger, pour la mise en place, a-t-il précisé, de mécanismes appropriés de justice transitionnelle susceptibles de favoriser la réconciliation des filles et fils de Guinée.