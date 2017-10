La Chine établit une feuille de route pour le développement agricole vert

Bai Yang, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Plus de 5 000 canards ont reçu le titre de « canard de rizière paddy », prenant également officiellement leur poste dans les rizières. C’est une initiative de « coopération riz-canards » lancée cet été par des riziculteurs du comté de Huinan, dans la province du Jilin, qui consiste à utiliser les canards qui s’y nourrissent en désherbant et mangeant les insectes, avec du fourrage fourni par les hommes comme la nourriture complétée pour éviter l’utilisation d’herbicides et d’autres pesticides. Selon le responsable de la ferme, c’est par une agriculture verte de haut niveau que l’on peut se montrer à la hauteur du don que nous fait la nature.

Dans le comté de Baiquan de la municipalité de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, dans la « Base de démonstration organique de coopération riz-canards de la province du Heilongjiang », chaque rizière compte de 25 à 30 canards, heureux, à la puissante vitalité, à la croissance rapide, véloces et d’une valeur nutritive. Photo : Heilongjiang Daily.

Le premier « habitat de canard de rizière » de Chine a été planté dans une zone de rizières du Sud. La photo montre la rizière écologique du village de Guzhou, dans le comté de Suichuan de la ville de Ji’an, dans la province du Jiangxi. Photo site Internet du Centre de développement du travail social de Lügeng, dans la province du Guangdong.

Autre exemple, le comté de Huinan, où un riziculteur, Zhang Mingjiang, a introduit des crabes dans ses 128 hectares de rizières. « Il y a 10 livres de crabes pour chaque mu de rizière. Les crabes de rizière peuvent servir de désherbant naturel, ce qui fait qu’il n’y a pas besoin d’engrais ou de pesticides. Avec la présence de crabes, un mu de rizières peut se vendre à 2 000 yuans de plus (environ 303 dollars) », a dit Zhang Mingjiang, heureux.

Canards, crabes, loches et écrevisses de rizière… de plus en plus de riziculteurs ont commencé à faire d’« une rizière deux coups ». Pour renforcer davantage encore la marque « riz du Jilin », ces dernières années, la province du Jilin a mis en œuvre des projets de revenus basés sur « la pêche et l’élevage de poissons de rizière ». Non seulement cela ajoute au riz du Jilin une étiquette de marque verte et saine, mais cela apporte aussi des revenus supplémentaires aux riziculteurs. À la fin de 2016, dans la province du Jilin, la surface de culture de produits agricoles au standard « Trois produits une marque » bénéficiant d’une indication géographique, comme produit alimentaire vert, produit alimentaire biologique, produit agricole exempt de pollution et produit fermier, a atteint 1036 millions de mu.

Dans le district de Hengshan de la ville de Yulin, dans la province du Shaanxi, les riziculteurs bénéficient aussi d’une double récolte, les crabes s’ajoutant au riz. Photo site Internet du gouvernement populaire du district de Hengshan de la ville de Yulin.

À l’heure actuelle, la demande du marché en produits biologiques verts en Chine connait une croissance accélérée, et le secteur agricole a commencé à répondre, insistant désormais davantage sur la qualité plus que sur la quantité.

Ce mois-ci, le gouvernement chinois a publié sa proposition de premier objectif de développement agricole global, dans lequel la quantité des terres arables n’est pas réduite, la qualité des terres arables n’est pas réduite, l’eau souterraine n’est pas surexploitée, l’utilisation des engrais et des pesticides affiche une croissance zéro, et les déchets de paille, du bétail et des volailles font l’objet d’une utilisation complète. L’objectif général est également affiné par rapport aux objectifs spécifiques pour 2020 et à la vision pour 2030. De son côté, Han Changfu, le Ministre de l’agriculture de Chine a déclaré que c’est le premier document relatif au développement de l’agriculture verte publié par le comité central du Parti communiste chinois, décrivant la « feuille de route » et le « calendrier » de promotion du développement de l’agriculture verte.

Depuis 5 ans, la modernisation agricole de la Chine a obtenu de grandes réalisations, la production alimentaire a atteint plus de 600 millions de tonnes, celle des fruits et légumes plus de 700 millions de tonnes. Cependant, le mode de fonctionnement de l’agriculture, principalement son caractère extensif et sa forte consommation de ressources, n’a pas fondamentalement changé, la tendance à la pollution de l’environnement et la dégradation écologique n’ont pas encore été efficacement freinés, et les produits écologiques de haute qualité ont besoin de davantage d’efforts pour être plus présents. C’est pourquoi l’introduction de cette « feuille de route » est