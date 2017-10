La Chine, deuxième économie mondiale, reste le principal pilier de la croissance mondiale

Wu Lejun, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guineenews.org

Selon Maurice Obstfeld, économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), « La forte croissance économique de la Chine a largement contribué à la croissance économique mondiale ».

Cette semaine, le FMI a publié sa dernière édition des Perspectives de l’économie mondiale, diffusant un signal positif au sujet de l’économie mondiale, prévoyant un taux de croissance économique pour la Chine de 6,8% en 2017, 6,5% en 2018 et relevant ses prévisions de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois de juillet.

Après celles de janvier, d’avril et de juillet 2017, c’est la quatrième augmentation prévue de la croissance économique de la Chine. Selon le FMI, entraînée par la politique d’assouplissement et la réforme structurelle de l’offre, la croissance économique de la Chine s’est comportée mieux que prévu au premier semestre.

Le 4 octobre, la Banque mondiale a publié son « Rapport économique semestriel sur l’Asie de l’Est et le Pacifique », soulignant que la croissance économique 2017 de la Chine devrait passer de 6,5% à 6,7%. Dans le même temps, l’AMRO (ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office – Bureau de recherche macroéconomique ASEAN + 3, le chiffre 3 désignant la Chine, la Corée du Sud et le Japon), la Banque asiatique de développement, la Citibank, ont également revu à la hausse pour un avenir proche la croissance économique de la Chine en 2017.

James Daniel, directeur d’équipe du FMI pour la région Asie-Pacifique, a déclaré au journaliste que l’économie chinoise restera le principal pilier de la croissance mondiale et il espère que la part de la Chine dans l’économie mondiale continuera à augmenter.

Fred Bergsten, fondateur du Peterson Institute for International Economics, dont il est aujourd’hui directeur honoraire et chercheur principal, estime que la Chine a jusqu’ici été le moteur principal de la croissance économique mondiale et que cette tendance à la croissance se poursuivra. Il a également confié au journaliste que la croissance économique de la Chine est d’une grande importance pour le monde, à la fois en termes de taux de croissance que de modèle de croissance, avec un taux plus de deux fois supérieur à celui des États-Unis et de l’Union européenne.

Selon Huang Yuchuan, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, l’économie de la Chine est très vaste et a un grand potentiel de développement, et son économie va connaître une croissance plus durable, tandis que les réformes structurelles menées par le gouvernement chinois stimuleront davantage encore le potentiel de croissance.

Face à certains problèmes de réforme restants, James Daniel a souligné que la Chine a accompli des progrès remarquables dans la restructuration et la modernisation de son économie, mais que, dans l’ensemble, il y a toujours un déséquilibre en termes de réforme ; il espère que le gouvernement chinois continuera à promouvoir le rééquilibrage économique, et maintenir la direction du développement dans une direction plus durable.

Enfin, Huang Yuchuan estime que tant que la Chine pourra résoudre avec succès ses problèmes économiques actuels, elle pourra atteindre une énorme croissance de sa productivité.