Zhang Mengxu, journaliste au Quotidien du Peuple

La construction du nouveau sous-centre-ville de Beijing est l'un des projets importants de développement commun de la région Beijing-Tianjin-Hebei. La photo montre le plan d'aménagement de ce projet qui se situe à Tongzhou, un quartier de Beijing.

Situé dans le centre-ville de Beijing, le marché de gros du zoo qui est le plus grand marché de gros de vêtements de toute l'Asie, compte 13 000 étals de vêtements en gros, plus de 30 000 employés, et avec une fréquentation quotidienne moyenne de 100 000 personnes. Du fait de la présence de ce marché, ce quartier est l'un de ceux qui connaissent les plus forts encombrements de circulation dans la région de Beijing. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la connexion et de la planification entre Beijing et Hebei, de nombreuses entreprises de ce marché ont commencé à se déplacer vers les nouveaux marchés situés sur le territoire de la Province du Hebei. Li Guoyong, commerçant, est l'un de ceux qui ont fait ce choix, il a déménagé dans la Cité du commerce des plastiques et des perles de Cangzhou, dans le Hebei. « Dans la Cité du commerce, notre société est exemptée de loyer pendant les deux premières années, il n'y a non plus de charges de copropriété la première année, et il y a aussi d'autres avantages divers, ce qui fait plus de 400 000 Yuans de dépenses en moins ; c'est pourquoi, en économisant ainsi de l'argent, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter de voir arriver les clients lentement ».

La Cité du commerce de Cangzhou est un microcosme de la stratégie nationale majeure de développement conjoint de la région Beijing-Tianjin-Hebei mise en avant par le gouvernement chinois. Cette région « Beijing-Tianjin-Hebei », couvre les deux municipalités de Beijing et Tianjin ainsi que 11 villes-préfectures de la Province du Hebei, représentant plus de 100 millions d'habitants et plus de 1/10e du PIB total de la Chine. Cependant, Beijing et Tianjin sont aussi caractérisées par la maladie des grandes villes, et il y a en particulier un écart significatif avec les petites et moyennes villes environnantes de la Province du Hebei, trop fragiles. Ainsi, le PIB moyen par habitant du Hebei ne représente que 40% de celui des résidents de Beijing et Tianjin.

Comment gérer la maladie des grandes villes, résoudre la forte croissance de la population urbaine, la congestion du trafic, la pollution et la dégradation de l'environnement écologique et d’autres problèmes est un sujet relatif à la gouvernance urbaine qui concerne le monde entier. En février 2014, la Chine a présenté une stratégie nationale majeure de développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei. En allégeant les fonctions de Beijing ne ressortissant pas purement à son statut de capitale, en ajustant la structure économique et la structure spatiale, il est possible de proposer un nouveau moyen de sortir du modèle de développement intensif, d'explorer un mode de développement économique pour les zones à forte densité de population, de promouvoir un développement régional coordonné, et de former un nouveau pôle de croissance.

En l'espace de trois ans, cette stratégie a obtenu des résultats préliminaires. La triple entité territoriale a non seulement été la première de toute la Chine à promulguer un plan quinquennal inter-provincial, mais elle a aussi achevé les préparations de l'aménagement du territoire de la région Beijing-Tianjin-Hebei et, a également dévoilé une douzaine de mesures spéciales de planification et de conseils, comme un plan spécial pour les transports, l'écologie et l'industrie dans cette région, qui ont permis à la triple entité de territoires de parvenir à un plan « une seule carte », à la construction d'« un seul échiquier », et à un développement « intégré ».

L'intégration de l'industrie est un contenu substantiel et un soutien clé à l'allègement de manière ordonnée des fonctions de Beijing ne relevant pas spécifiquement de son statut de capitale, mais aussi au développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei. Ces trois dernières années, les trois territoires ont mis en œuvre l'ajustement d'un certain nombre de grands projets industriels, qui a permis d'atteindre des résultats substantiels en 2016 : ainsi, le taux de croissance économique de Beijing a atteint 6,7%, la part du secteur des services dans le PIB a atteint 80,3%, la croissance économique de Tianjin s'est élevée à 9%, continuant à la placer aux tout premiers rangs dans le pays ; quant au Hebei, sa croissance économique a atteint 6,8%, permettant à son industrie de parvenir à une « synergie de santé ».

Avec l'approbation du plan du réseau de chemin de fer inter-cités de la région Beijing-Tianjin-Hebei, le réseau ferroviaire inter-cités devrait atteindre une longueur totale de 3 400 km à l'horizon 2030, constituant deux cercles de trafic en banlieue d'une heure et d'une demi-heure dans la région Beijing-Tianjin-Hebei, faisant par la même occasion du travail sur un lieu autre que celui où on habite une réalité.