La Chine ambitionne de devenir le premier centre mondial d’innovation en intelligence artificielle en 2030

Bai Yang, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guineenews.org

La semaine dernière, Baidu a signé un accord de coopération stratégique avec un partenaire, qui prévoit de réaliser en 2018 la production et les opérations d’essai à petite échelle de véhicules de micro-circulation sans pilote de qualité commerciale, ouvrant la voie à l’exploration de la conception, de normes de production de masse et d’un mode de fonctionnement sur route de véhicules de type autobus sans pilote en Chine.

Le 17 octobre, Baidu et Xiamen Jinlong United Auto Industry Co., Ltd ont signé un accord de coopération stratégique. Image du site officiel de Xiamen Jinlong United Auto Industry Co., Ltd.

La photo montre l’apparence que pourrait présenter les véhicules de micro-circulation sans pilote de deuxième génération de Jinlong. Image du site officiel de Xiamen Jinlong United Auto Industry Co., Ltd.

L’entrée de Baidu dans le secteur des véhicules sans pilote reflète les ambitions des entreprises chinoises dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le véhicule de micro-circulation sans pilote de deuxième génération développé conjointement par Baidu et Xiamen Jinlong United Automotive Industry Co., Ltd peut, dans certaines circonstances, assurer une circulation entièrement sans pilote, et son domaine d’application principal est le fameux « dernier kilomètre », qui n’est souvent pas couvert par les transports publics. En plus de fournir des solutions de conduite automatique, la plate-forme sans pilote « Apollo » de Baidu est également impliquée dans le système d’interaction avec le véhicule, les exigences spécifiques en termes d’architecture des lieux et la conception de systèmes de conduite automatique pour la micro-circulation automobile.

Dans son rapport au 19e Congrès national du Parti communiste chinois(PCC), Xi Jinping, Secrétaire général du Comité central du PCCs, a souligné qu’il fallait « accélérer le développement de l’industrie manufacturière avancée et promouvoir l’intégration profonde de l’Internet, des métadonnées, de l’intelligence artificielle et de l’économie réelle ». On a pu constater que le gouvernement chinois a identifié l’intelligence artificielle comme stratégie nationale. En 2030, les théories, les technologies et les applications d’intelligence artificielle de la Chine auront atteint le premier rang mondial, faisant de celle-ci un centre mondial de l’innovation en intelligence artificielle. À l’heure actuelle, les documents scientifiques et techniques internationaux de la Chine publiés dans ce domaine et le nombre de brevets d’invention sont déjà classés au deuxième rang mondial.

Par ailleurs, un rapport de PricewaterhouseCoopers, une institution internationale de renom, a souligné que l’intelligence artificielle contribuera à une augmentation de 14% du PIB mondial d’ici à 2030. Il n’y a pas si longtemps, Goldman Sachs avait de son côté publié un rapport intitulé « L’émergence de la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle », où il soulignait également que, dans le développement de l’intelligence artificielle, la Chine dispose des conditions nécessaires en termes de talents, de données et d’infrastructures. Premièrement, son économie est la deuxième plus grande du monde, et deuxièmement, le gouvernement chinois a promulgué un certain nombre de politiques de soutien en la matière, comme le plan d’action « Internet + ». La Chine possède également Baidu, Alibaba et Tencent et nombre d’autres grandes sociétés de l’Internet.

La société chinoise CRCC va fournir 40 véhicules légers sans pilote pour la Ligne 3 de Kuala Lumpur, en Malaisie. La photo montre l’atelier de débogage des trains de l’entreprise, dans lequel un membre du personnel local est en train de déboguer un véhicule léger sur rail produit pour la « Ligne Ampang » malaisienne. Photo Yu Yichun, journaliste au Quotidien du Peuple.