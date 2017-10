La Chine a accéléré le relogement de 100 millions de personnes vivant dans des bidonvilles

Par Zhang Cheng et Xing Xue du Quotidien du Peuple, partenaire de Guineenews.org

En octobre, à Arxan, dans la ligue de Xing’an, dans la région autonome de Mongolie intérieure, la température est descendue au niveau très bas de -10 degrés Celsius. L’air froid a sérieusement affecté la qualité de vie des habitants des bidonvilles, mais depuis cette année, la famille de Li Tangyu, âgé de 50 ans, n’a plus à s’inquiéter de l’arrivée d’un mauvais temps comme celui-là.

Auparavant, la famille de quatre personnes de Li Tangyu vivait dans une petite maison de briques de terre séchée, la maison était vieille, de faible hauteur, et l’éclairage était insuffisant. Mais aujourd’hui, grâce au projet de réinstallation des bidonvilles, Li Tongyu et sa famille ont emménagé dans une nouvelle maison, où il plante aussi des fleurs et élève des poissons.

« Les pièces sont spacieuses et lumineuses, la zone verte de la résidence est bonne, la route propre et bien rangée, les équipements de remise en forme physique sont complet, c’est vraiment confortable », a dit Li Tangyu.

Dans son rapport au 19e Congrès, Xi Jinping a insisté sur le fait qu’une maison doit être utilisée pour y vivre, ce n’est pas un endroit destiné à la spéculation, et qu’il faut accélérer la mise en place d’un système d’hébergement avec une offre multi-sujets, une protection multicanaux et permettre de louer et acheter en même temps, pour que tous les citoyens aient un endroit pour vivre.

La transformation des quartiers de bidonvilles est l’une des mesures importantes prises par la Chine pour que tout le monde dispose d’un logement. Ces dernières années, le gouvernement chinois a accéléré la transformation des bidonvilles et a continué à favoriser le relogement d’environ 100 millions de personnes vivant dans des bidonvilles urbains et des villages urbains.

Depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui, les trois formes de logement des personnes à Arxan, à savoir l’utilisation de maisons existantes, le logement dans des appartements livrés en avance et le stock issu du marché de rachat, mais aussi l’inventaire complet du stock du marché immobilier, ont favorisé les travaux de réinstallation. L’investissement cumulé de 3,6 milliards de Yuans (environ 550 millions de Dollars) a permis de reloger 1 857 ménages.