A l'occasion de la célébration des festivités de fin d'année, le préfet de Kouroussa, Mohamed Cheik Diallo, a organisé un banquet pour souhaiter ses vœux les meilleurs du nouvel an 2017.

A ce banquet, plusieurs cadres de l’administration et de la commune urbaine de Kouroussa y ont répondu présent pour finaliser l'année en beauté et se souhaiter les meilleurs vœux de 2017.

Dans son discours, le préfet Cheik Diallo a, par exemple, souhaité ses meilleurs vœux aux invités.

« A l’occasion de cette fête de fin d'année, c'est avec un cœur comblé de joie et de satisfaction morale que l'honneur m’échoit de présider la commémoration de cette fête de fin d'année 2016, une tradition séculaire qui me fait partager les vœux de bonheur. En effet, l'accession de notre président le professeur Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême de notre pays a marqué le début d'un véritable changement doublé de modèle de démocratie et de développement ambitionné par tous grâce à sa détermination et sa volonté inébranlable à reconquérir la place de la Guinée dans le concert des nations progressistes », a-t-il martelé au public.

Je voudrais au nom du chef de l’État, poursuit-il, saluer et remercier vivement les courageuses populations de Kouroussa pour les sacrifices consentis pour le bonheur du peuple de Guinée sans distinction de sexe ni de religion.

En présence d’Aly Kaba, député uninominal de Kouroussa, le préfet cheik Diallo, a demandé l'implication de tous les citoyens dans la pacification du processus de développement de la préfecture.

« Je lance un appel à tous les citoyens de la préfecture, la Guinée étant la Guinée de tous les guinéens, c'est l'implication de chacun et de tous dans le processus de pacification de notre préfecture condition sine quoi none d'un développement harmonieux et équilibré. Pour ce faire, j'invite toutes les couches professionnelles les partis politiques, cadres administratifs, fils résidents ou ressortissants à œuvrer dans la voix de la réconciliation et à cultiver l'amour de travaille et l'acceptation de l'autre qui sont les vertus reconnu à notre peuple », a-t-il rajouté encore.



La cérémonie a pris fin par un diner suivi d'une soirée dansante à sa résidence sise au quartier Raikoma.