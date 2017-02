Conformément au mot d’ordre de grève lancé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et la fédération du syndicat professionnel de l’éducation (FSPE), le collectif des jeunes professeurs et enseignants a boudé les classes ce lundi 13 février à Kouroussa.

Dans le centre-urbain, aucune école n’a ouvert les classes. Que ce soit les établissements scolaires privés ou publics. Le mot d’ordre reste maintenu jusqu’à nouvel ordre.

Face à cette situation, le syndicat des enseignants de Kouroussa, dans un communiqué radiodiffusé, demande aux enseignants de rester à la maison conformément au mot d’ordre de grève déclenché depuis le 6 février 2017 en Guinée.

Dans les quartiers, devant les cafés et bars, les causeries vont bon train, chacun parle de sa situation personnelle, de ses problèmes et de ses inquiétudes. Le porte- parole des écoles privées, Moustapha Fanta DARABA, encadreur dans une école privée, soutient que l’arrêt des cours aura des impacts sur les écoles privées. « Comment allons-nous faire un succès aux différents examens de fin d’année ? Parmi nous, d’autres ont des difficultés parce que c’est à travers la prestation de ces professeurs qu’on arrive à les payer. Or, si les cours sont arrêtés, les enseignants auront de la peine à boucler la fin du mois », dit-il.

Rappelons que cette grève illimitée déclenchée par le syndicat des enseignants vise entres autres à protester contre la nouvelle grille salariale indiciaire, nous a-t-on dit.