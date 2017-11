Kouroussa: la 2ème édition de la SENACIP lancée par le préfet Souleymane Keïta

Ce mercredi 1er novembre 2017, les jeunes de la commune urbaine et le président de la société civile de Kouroussa ont la lancé la deuxième édition de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP). C’est la résidence du préfet Souleymane Keïta qui a été le point de départ du carnaval organisé à cet effet. Ont pris part à ce lancement : le maire Namory Kourouma, le préfet Souleymane Keïta, des cadres de la préfecture.

Dans son discours d’ouverture, le préfet a dit : « Comme vous le savez, le gouvernement de la République de Guinée a institué depuis 2016 la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix dans notre pays. Désormais, le peuple de Guinée célèbrera du 1er au 07 novembre de chaque année cette semaine dédiée à la promotion de la citoyenneté et qui est le fondement de notre développement. Cette décision du gouvernement a pour objectif de nous rappeler à tous, individuellement et collectivement, l’importance liée à cette problématique dans le processus du développement que nous ambitionnons tous. Elle doit aussi nous amener à nous interroger sur notre rôle dans ce processus. Cette année, le thème choisi est ‘’le Citoyen dans la construction de la nation’’. A cette occasion, permettez-moi de remercier le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté pour cette noble initiative. La construction de la nation n’est pas un slogan, c’est un impératif. Aucun gouvernement, aucun régime ne peut aspirer au développement durable sans avoir auparavant réussi à faire de ses populations des citoyens, sans avoir fabriqué l’ethnie citoyenne qui sera au-dessus de toutes les autres identités singulières. Cette deuxième édition doit contribuer donc à renouer le dialogue et à proposer des voix et moyens pour une renaissance nationale digne et démocratique. »