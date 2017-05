Kouroussa: ces fêtes traditionnelles qui s’organisent autour des mares sacrées

Située à 590 kilomètres de la capitale Conakry, la ville de Kouroussa, à la veille des premières pluies, abrite de grandioses fêtes traditionnelles : les fêtes des mares sacrées de Koumana, Moussaya, Balato, Djarabglèla et Baro, au rythme du Doudoumba, la danse des hommes forts.

A Baro, la fête de la mare Bolet est l’événement le plus attendu. Tout le monde se retrouve dans la petite forêt sacrée où l’on formule des vœux en marchant autour du fromager centenaire et en se coiffant d’une couronne de feuilles qui qui protègerait du mal et porterait chance toute l’année.

« La fête de la mare de Baro est l’une des fêtes traditionnelles et mythiques qui se célèbre depuis plusieurs centaines d’années. Elle mobilise chaque année des foules de personnes venues de tous les horizons. De hauts responsables de l’État participent souvent à l’ouverture des festivités. Cette année, c’est une forte délégation qui y est attendue. L’association des femmes ressortissantes de Baro, présidée par la Première dame de la République, Hadja Djènè Kaba Condé, fera le déplacement ainsi que certains ministres du gouvernement », explique Sékou Baro Condé, un cadre ressortissant de Baro. « Ce village était occupé par les Baro lorsqu’à l’époque de la victoire de Soundiata, les Condé guerriers et leurs alliés forgerons vivaient de razzia. Les Camara l’envahirent et chassèrent les Baro », ajoute-t-il. Dans cette petite forêt, l’on découvre deux tabourets faisant face à trois canaris. Il s’agit d’une forêt sacrée habitée par un couple de génies, à savoir Bolet Karounkan et Bolet Fadima. Par la suite, ils conclurent un pacte de bonne intelligence et de protection mutuelle. La fête des mares est l’occasion d’annoncer le début des labours mais aussi une occasion propice pour les fiançailles, les mariages, les rencontres, le petit commerce, les vœux et les séparations heureuses.