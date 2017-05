Kissidougou : c’est parti la campagne de vaccination contre la polio pour quatre jours

La campagne nationale de vaccination et riposte contre la poliomyélite a débuté le samedi 06 mai 2017 à Kissidougou, ville située dans la région de Faranah, pour quatre jours. Elle continuera jusqu’au mardi 09 mai.

Selon Lanciné Kourouma, le chargé de la formation, de la planification et de la recherche à la direction préfectorale de la Santé de Kissidougou, à l’heure là, nous ne sommes pas en épidémie. « C’est pour une certification, on cherche à vérifier si la poliomyélite est terminée en Guinée. La population cible pour cette campagne de vaccination, ce sont les enfants de 0 à 59 mois qu’ils soient vaccinés ou pas. La stratégie utilisée, c’est la stratégie de porte à porte c’est-à-dire, les équipes doivent être mobiles. C’est cette stratégie qui va nous permettre d’atteindre tous les enfants et aussi avec ça, nous allons faire la recherche des cas », dit-il.

Poursuivant, Lancinet Kourouma a fait savoir qu’ils étaient à 55%de couverture le dimanche. « Nous sommes motivés pour toucher le maximum d’enfants », a-t-il ajouté.

Arrivé sur le terrain, notre reporter a pu rencontrer l’une des équipes mobiles au quartier de Timbo. A la question de savoir les difficultés rencontrées par leur équipe sur le terrain, Odette Sia Touré soutient. « Nous rencontrons des difficultés avec les parents des enfants. Certains refusent à ce qu’on vaccine leurs enfants. Vous savez la grande majeure partie sont des analphabètes. Mais à chaque moment, on arrive à leur expliquer l’importance de cette vaccination. Beaucoup d’entre eux arrivent à nous comprendre », a-t-elle conclu.

Souleymane Taïré Diallo, correspondant de Guineenews à Kissidougou